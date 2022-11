Un brevetto di Samsung mostra un computer portatile pieghevole con trackpad virtuale

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Samsung punta tutto sui telefoni pieghevoli, ma sembra che in futuro anche un computer portatile pieghevole potrebbe far parte della linea dell'azienda.

Quando si parla di telefoni pieghevoli, Samsung è forse il leader del mercato, ma l'idea di un computer portatile pieghevole è ancora più interessante. Un brevetto sembra dimostrare che l'azienda sta lavorando a questo concetto da un paio d'anni: è stato registrato per la prima volta nel 2020, ma è stato pubblicato solo il 22 novembre.

Il brevetto mostra un computer portatile con uno schermo continuo che può essere piegato a metà. La metà superiore funge da schermo di un computer portatile tradizionale, ma la metà inferiore può essere utilizzata come continuazione o come schermo completamente separato. In particolare, lo schermo sembra avvolgere una tastiera fisica, creando una sorta di trackpad virtuale che sostituisce quello fisico che siamo abituati a vedere sui computer portatili.

A prima vista, l'insieme assomiglia un po' a un ASUS ZenBook Pro Duo, ma ciò che lo rende diverso è che si tratta di un unico schermo: ASUS utilizza due pannelli diversi che vengono presentati uno sopra l'altro.

Non è la prima volta che sentiamo parlare di un'azienda che lavora a un computer portatile pieghevole. Si dice che Apple abbia progetti simili all'inizio del 2022, con un MacBook pieghevole suggerito dall'analista di display Ross Young.

Questo particolare brevetto non contiene specifiche, ovviamente, ed è sempre importante ricordare che i brevetti non sempre si trasformano in prodotti acquistabili. Tuttavia, un computer portatile pieghevole sembra il passo successivo più logico per un'azienda che ha già affinato le sue capacità di piegatura nel mondo degli smartphone.

Scritto da Oliver Haslam.