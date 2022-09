Il Samsung Odyssey OLED G8 è un nuovo sontuoso ultrawide

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Samsung ha presentato all'IFA 2022 il suo ultimo monitor ultrawide (in un campo sempre più affollato anche solo di opzioni proprie) sotto forma di Odyssey OLED G8.

Il monitor è un 34 pollici ultrawide, con una serie di caratteristiche impressionanti che lo rendono un'opzione di fascia alta, o lo saranno quando sarà disponibile.

Le specifiche includono una solida frequenza di aggiornamento di 175Hz per giochi fluidi, con una risoluzione di 3.440 x 1.440 per un'accuratezza senza pari.

La curva in questo caso è 1800R, un'opzione relativamente serena che si adatta a coloro che non sono abituati ai monitor curvi. Si tratta di una curva molto più dolce rispetto a quella del titanico Odyssey Ark che abbiamo visto alla Gamescom un paio di settimane fa.

Grazie alla presenza di HDMI 2.1, come ci si aspetterebbe, questo monitor dovrebbe essere davvero a prova di futuro e Samsung lo ha anche dotato del suo Gaming Hub (come tutti i suoi monitor e TV 2022).

Ciò significa che può trasmettere giochi da Xbox Cloud Gaming e Nvidia GeForce Now senza bisogno di hardware aggiuntivo, a parte un controller. Non siamo sicuri che chi vuole spendere molto per un monitor ultrawide lo lascerà collegato a nulla, ma è comunque un'opzione interessante in caso di necessità.

Non abbiamo ancora un prezzo per l'OLED G8, che sarà determinante per capire se è conveniente, ma sappiamo che il monitor dovrebbe essere disponibile nel quarto trimestre del 2022.

Scritto da Max Freeman-Mills.