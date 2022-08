Samsung lancia l'SSD 990 Pro, la sua unità più veloce finora

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Samsung ha lanciato l'ultima della sua serie Pro di SSD NVMe, la 990 PRO.

La nuova unità PCIe 4.0 è velocissima e offre velocità fino a 7.450 MB/s in lettura e 6.900 MB/s in scrittura.

-

Inoltre, offre un aumento del 55% delle prestazioni casuali rispetto al 980 Pro, con un massimo di 1.550.000 IOPS.

Ovviamente, con queste specifiche, l'unità sarà una bestia per i giochi e Samsung ha eseguito alcuni test per dimostrarlo.

La nuova unità è stata testata con Forspoken e il tempo di caricamento delle mappe è stato di appena un secondo, rispetto ai quattro secondi di un'unità SSD SATA e ai 28 secondi di un'unità HDD vecchio stile.

Anche l'efficienza energetica è migliorata in modo significativo, con un aumento del 50% rispetto al precedente modello di punta, il 980 Pro.

"Con le continue innovazioni nel campo dei giochi, della tecnologia 4K e 8K e delle applicazioni basate sull'intelligenza artificiale, la necessità di storage ad alte prestazioni da parte dei consumatori sta crescendo in modo esponenziale", ha dichiarato KyuYoung Lee, vicepresidente del team di prodotto del marchio di memoria di Samsung Electronics.

"La 990 Pro offre un equilibrio ottimale tra velocità, efficienza energetica e affidabilità, rendendola la scelta ideale per i giocatori accaniti e i professionisti creativi che cercano di lavorare e giocare senza interruzioni".

Come per le versioni precedenti, la 990 Pro impiega un'etichetta che diffonde il calore per aiutare la gestione termica, ma se avete bisogno di un raffreddamento superiore, sarà disponibile una versione con un dissipatore dedicato. Perfetto per gli utenti di PS5.

Cos'è Nvidia Advanced Optimus e come può salvare la batteria del tuo portatile? Di Pocket-lint International Promotion · 10 Maggio 2022 Questa piccola soluzione geniale di Nvidia può avere un impatto davvero significativo sul vostro portatile da gioco.

Il 990 Pro sarà disponibile in tutto il mondo a partire da ottobre al prezzo di $179 / £154,99 per il modello da 1TB e $309 / £283,99 per quello da 2TB. Una versione da 4TB sarà lanciata in un secondo momento.

Scritto da Luke Baker.