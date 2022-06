Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - L'Odyssey Neo G8 di Samsung, il primo monitor da gioco con risoluzione 4K e frequenza di aggiornamento di 240 Hz, è ora disponibile a livello globale.

Il monitor da 32 pollici, presentato per la prima volta al CES 2022, è il primo ad abbinare una risoluzione di 3480 x 2160 e una frequenza di aggiornamento superveloce, con un tempo di risposta di 1 ms incluso nella confezione.

Con la più alta frequenza di aggiornamento in un monitor da gioco 4K attualmente a 144Hz, questo rappresenta un enorme salto da parte di Samsung, anche se è qualcosa che solo una piccola parte di giocatori può sfruttare.

Il monitor è disponibile al prezzo di 1.499 dollari a seguito di un leggero sconto per il preordine attivo dal mese scorso, anche se Samsung non ha ancora rilasciato informazioni ufficiali sui prezzi per l'Europa o il Regno Unito.

Oltre alle specifiche principali, il pannello VA curvo 1000R del G8 è dotato della tecnologia Quantum Matrix (il metodo di Samsung per produrre scene di luce e buio precise nei display Mini LED), oltre a supportare fino al 95% dello spazio colore DCI-P3, 2000 nit di luminosità di picco e un rapporto di contrasto fisso di 1.000.000:1. Il monitor debutta anche con un nuovo modello di monitor Samsung.

Il monitor presenta anche una nuova tecnologia Samsung, Matte Display, che è in grado di fornire una protezione contro i riflessi e i bagliori, consentendo agli utenti di concentrarsi sui dettagli dello schermo.

Come ci si aspetterebbe da un monitor di questa levatura, è presente anche un supporto regolabile in altezza con funzionalità di rotazione e inclinazione, oltre alla conformità VESA per chiunque intenda montarlo.

Il design, come mostrato nel video promozionale di Samsung qui sopra, si ispira al più grande Odyssey Neo G9 rilasciato nel 2021, che è ancora attualmente la nostra scelta per il miglior monitor da gioco sul mercato.

Con il nuovo Neo G8 che ha un prezzo simile e una dimensione dello schermo più facile da gestire, non vediamo l'ora di provarlo e vedere se può rivendicare il primo posto.

Scritto da Conor Allison.