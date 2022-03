Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Dopo una pausa nel mercato dei laptop in molti mercati mondiali, Samsung è tornata al lavoro e ha attaccato in molte aree chiave del prodotto. Ciò include l'istruzione, dove il suo ultimo Galaxy Chromebook 2 360 mira ad avere il maggiore impatto.

Come afferma l'importantissimo "360" alla fine, questo Chromebook ha un versatile meccanismo di cerniera a 360 gradi, il che significa che puoi usarlo in laptop, in posizione verticale "tenda" o "supporto" o appoggiato più come un tablet se preferisci.

I prodotti Chromebook sono progrediti così tanto nel corso degli anni che le specifiche sono meno preoccupanti di quanto non lo fossero ai loro inizi. Il Chromebook 2 360 offre uno schermo LCD decente da 12,4 pollici, completo di risoluzione 2560 x 1600 (WQXGA) e luminosità massima di 340 nit (non esattamente accattivante, ma abbastanza buono da combattere un po' di luce solare).

In termini di potenza non puoi aspettarti molto, però, con un Intel Celeron N4500 sotto il cofano, abbinato a 4 GB di RAM e grafica Intel UHD. Per fortuna Chrome OS non è un sistema operativo faticoso e senza la possibilità di eseguire app "pesanti" in stile Windows - si tratta di app Android e download di Chrome Web Store - dovrebbe andare bene per eseguire singole attività una alla volta.

È interessante notare che questo Chromebook viene fornito con l'opzione per essere utilizzato in movimento, con un'opzione modem 4G/LTE disponibile oltre al modello di base solo Wi-Fi. E Samsung non addebita nemmeno una tariffa enorme per l'aggiornamento a quel modello connesso, come puoi vedere dai prezzi di seguito.

Il Samsung Galaxy Chromebook 2 360 sarà disponibile nel Regno Unito dal 15 aprile al prezzo di £ 419 per il modello solo Wi-Fi (con 64 GB di spazio di archiviazione) o £ 499 per il modello 4G/LTE (con 128 GB di spazio di archiviazione). Quindi, sebbene sia rivolto al settore dell'istruzione, questo tipo di prezzo avrà un appeal più ampio per coloro che cercano un semplice elaboratore di testi e una macchina per la ricerca di documenti con maggiore flessibilità da quel cardine. Roba buona.

Scritto da Mike Lowe.