Samsung Galaxy Book 2 Pro e Book 2 Pro 360 portano gli aggiornamenti Intel di 12a generazione a laptop sottili e leggeri

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

BARCELONA (Pocket-lint) - Samsung ha annunciato le nuove versioni del Galaxy Book, con il Galaxy Book 2 Pro e il Galaxy Book 2 Pro 360, al MWC 2022 .

Come visto in precedenza da questi modelli, il 360 ottiene un design più flessibile, supportando la S Pen, quindi ci sono input aggiuntivi per coloro che vogliono disegnare o prendere appunti.

Entrambi i modelli offriranno display da 13,3 e 15,6 pollici, con tutti i modelli dotati di un pannello AMOLED con risoluzione 1920 x 1080, con la promessa di una maggiore luminosità per offrire una grafica eccezionale.

Graficamente, stai guardando Intel Iris X su questi modelli, ma il Galaxy Book 2 Pro 15.6 offre anche Intel Arc per fornire ulteriore potenza grafica.

Entrambi sono alimentati da un caricabatterie USB di tipo C da 65 W, con Samsung che continua a fare in modo che tu abbia quindi un caricabatterie che caricherà ordinatamente (e rapidamente) tutti i tuoi dispositivi Galaxy, e c'è la sensazione continua che Samsung miri a fornire un un'esperienza più unificata su questi dispositivi.

Ciò vede le app Samsung familiari apparire su questi notebook Windows 11, come Gallery, Bixby Voice Control e Samsung Notes, grazie all'interfaccia utente One Book 4.0, nonché al single sign-on che consente un facile accesso ai tuoi dispositivi Samsung, dando una sensazione di ecosistema che non tutti i marchi offrono poiché Samsung si muove per rivaleggiare con l'esperienza a cui sono abituati gli utenti Apple.

Seduti su quei nuovi processori Intel di 12a generazione , ci sono le opzioni Core i5 e i7, un focus su molti livelli di sicurezza e lo sblocco delle impronte digitali sul tasto di accensione. Ciò significa che questi nuovi dispositivi soddisferanno i requisiti del PC Secure-core di Microsoft, che è più comune nei dispositivi aziendali. Ora quei vantaggi in termini di sicurezza saranno disponibili anche per i consumatori.

Riflettendo il crescente utilizzo di webcam e applicazioni di videoconferenza in tutti i ceti sociali, il nuovo Galaxy Book ha una fotocamera da 1080p con un campo visivo più ampio, che offre funzionalità come l'inquadratura automatica per tenerti al centro dell'immagine e la modalità Studio per rendere certo che stai al meglio.

Entrambi i dispositivi affermano di offrire fino a 21 ore di utilizzo, mentre il Galaxy Book 2 Pro offre anche la connettività 5G sul modello da 15,6 pollici, ideale per essere sempre connessi in movimento.

Siamo rimasti colpiti dalle versioni precedenti del Galaxy Book e questi aggiornamenti portano con sé le ultime opzioni di alimentazione, alcune specifiche interessanti e un design accattivante.

Gli ordini verranno aperti il 18 marzo 2022, con disponibilità più ampia dal 1 aprile. Il Samsung Galaxy Book 2 Pro parte da £ 999 per il WiFi da 13,3 pollici (i5) 8 GB, 256 GB. Il Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 parte da £ 1099 per il 13,3 pollici (i5) 8 GB, 256 GB.

Scritto da Chris Hall.