Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Un cosiddetto Samsung Galaxy Book Pro 2 360 è trapelato online tramite render condivisi da GizNext.

Prima del lancio del laptop, le immagini emerse di recente mostrano il laptop in una variante di colore rosso, anche se Samsung lancerà il Galaxy Book Pro 2 360 in diverse tonalità. GizNext ha collaborato con il leaker Steve Hemmerstoffer ( @OnLeaks ) per rivelare il laptop. La pubblicazione ha affermato che il nome in codice del prossimo laptop è "mars 2", segnalando che si tratta di un dispositivo di seconda generazione.

È probabile che il PC sia dotato di una grande tastiera e di un trackpad del mouse più grande, ma sarà comunque molto simile al Galaxy Book Pro 360 in quanto avrà un design pieghevole a 360 gradi. In effetti, la tastiera e il trackpad del mouse sono le uniche due differenze notevoli. Le cerniere e le cornici del display del Galaxy Book Pro 2 360 assomigliano tutti al Galaxy Book 360 della generazione precedente, ha osservato Hemmerstoffer.

Per ricapitolare, Samsung propone due modelli di Galaxy Book Pro 360: il Galaxy Book Pro 360 standard, che ha debuttato lo scorso aprile; e la variante abilitata per 5G rilasciata nell'ottobre 2022. Da quanto indicano i rapporti, è improbabile che il nuovo Galaxy Book Pro 2 360 offra il supporto S Pen. Ma avrà un display da 15 pollici più grande con tre porte USB di tipo C, uno slot MicroSD e un jack per le cuffie.

Samsung dovrebbe annunciare il dispositivo al MWC 2022 , ma i dettagli al riguardo sono scarsi. Detto questo, Samsung ha già confermato che la gamma Galaxy Book di nuova generazione sarà dotata di chip Intel.

Scritto da Maggie Tillman.