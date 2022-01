Razer ha rivelato la sua line-up 2022 di laptop da gioco Blade al CES

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Razer ha partecipato al CES 2022 per mostrare i suoi ultimi laptop da gioco Razer Blade, inclusi Blade 14, 15 e 17.

Presentati come i laptop più veloci al mondo per giocatori e creatori, questi nuovi laptop includono la grafica per laptop della serie Nvidia GeForce RTX 30 appena annunciata. Ciò significa che puoi mettere le mani su un modello che include fino a un RTX 3080 Ti. Sulla base di quanto sia stato difficile ottenere una scheda grafica desktop nell'ultimo anno, questo sembra un ottimo modo per iniziare a giocare.

Non sono solo le GPU a essere nuove. Anche gli ultimi Razer Blades stanno ricevendo un aggiornamento sotto forma di RAM DDR5 4800MHz. Questo da solo è un aumento del 50% della frequenza rispetto all'ultima generazione di Blade.

Razer ha promesso che questi ultimi modelli offrono prestazioni di classe desktop in un formato portatile.

Travis Furst, Senior Director della business unit di Razer's Systems, ha fornito alcune informazioni:

"...abbiamo consentito ai creatori di lavorare ovunque con splendidi display, driver NVIDIA Studio disponibili e CPU fino a 14-Core. Gli utenti avranno la possibilità di scegliere qualsiasi modello o configurazione che meglio si adatta alle loro esigenze di gioco o di creazione, mentre ottenere le ultime novità in fatto di grafica, memoria e tecnologia di elaborazione.”

Come ci si aspetterebbe, i modelli 2022 dei laptop Razer Blade 14, 15 e 17 includono le ultime offerte di CPU sia di Intel che di AMD. Fornendo molta potenza di elaborazione per qualunque cosa tu stia facendo.

Continuando la tendenza all'attenzione alla qualità, questi modelli vantano un telaio in alluminio fresato CNC, componenti di alta qualità e altro ancora. Gli aggiornamenti della gamma includono un design della tastiera rinnovato con tasti più grandi per un'esperienza di digitazione ergonomica più soddisfacente. È stata aggiunta una ventilazione extra per migliorare anche le prestazioni di raffreddamento.

Ciascuno dei modelli ha anche una serie di miglioramenti per renderli ancora più accattivanti.

Il Razer Blade 14 ora ha un rivestimento resistente alle impronte digitali per mantenerlo pulito ed elegante, mentre la webcam IR 1080p ora offre la comodità di Windows Hello.

Il Razer Blade 15 ora sfoggia un pannello di livello IPS con opzioni di configurazioni QHD e Full HD, inclusa una frequenza di aggiornamento fino a 360Hz.

Nel frattempo, il Blade 17 ha aggiornamenti al suo audio che includono otto altoparlanti (il doppio di quello della generazione precedente) in modo che i creatori possano ascoltare di più su ciò che stanno creando. Una batteria e un caricabatterie più grandi dovrebbero anche aiutarti a lavorare più a lungo in movimento.

Ciascuno dei nuovi laptop viene fornito con Windows 11 di serie e una garanzia estesa della batteria di due anni per la massima tranquillità.

I Razer Blade 15 e 17 saranno disponibili per il preordine dal 25 gennaio con prezzi a partire rispettivamente da 2.499,99 dollari e 2.699,99 dollari . Mentre il Blade 14 sarà disponibile per il pre-ordine dal 10 febbraio a partire da $ 1.999,99.