(Pocket-lint) - Non è un segreto che acquistare una scheda grafica a un prezzo ragionevole sia stato quasi impossibile per molto tempo. In occasione del Prime Day, tuttavia, ci sono offerte da non perdere.

Abbiamo individuato alcune schede grafiche Gigabyte di fascia alta che vengono vendute a un prezzo vicino al loro MSRP originale, cosa che non si era mai vista fino a pochi mesi fa.

Le schede in offerta sono la Gigabyte Nvidia GeForce RTX 3080 Ti Vision OC e la Gigabyte RTX 3080 Gaming OC.

La prima ha 12 GB di memoria GDDR6X, una velocità di clock di 1710 MHz e un radiatore WindForce a tre ventole.

È rifinita in un'attraente colorazione bianca e farà un figurone in un PC dai colori chiari.

Il secondo opta per un look nero più tradizionale, anch'esso con un radiatore a tripla ventola per mantenere il funzionamento regolare.

La 3080 Gaming OC offre 10 GB di GDDR6X e un clock di 1800 MHz. Il logo illuminato aggiunge un tocco di classe.

Scritto da Luke Baker.