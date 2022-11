Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - I motivi per cui è necessario rimuovere la pasta termica dalla CPU possono essere diversi. Forse state cercando di aggiornarla per passare a un modello più recente o semplicemente volete cambiare il dissipatore della CPU per ottenere prestazioni migliori.

Se il vostro PC da gioco è un po' caldo, la sostituzione del radiatore o della pasta termica può essere sufficiente per abbassare le temperature e migliorare la situazione.

Per fortuna è abbastanza facile da fare senza troppe complicazioni.

Cos'è la pasta termica?

Se non lo sapete già, la pasta termica è un materiale conduttivo che si colloca tra la CPU e il radiatore/ dissipatore della scheda madre. Su questi metalli che si uniscono esistono minuscoli pori microscopici e questi spazi vuoti possono causare uno scarso trasferimento di calore che può far surriscaldare la CPU.

La pasta termica riempie questi spazi e garantisce un contatto migliore tra le due superfici, consentendo una migliore dissipazione del calore e un migliore raffreddamento.

Quando si rimuove il dissipatore dalla CPU, è probabile che si veda del materiale grigio sulla superficie della CPU e sul dissipatore. Con il tempo questa pasta termica può diventare incrostata e meno efficiente. Se la pasta termica non è stata applicata correttamente, è possibile che alcune aree della CPU non siano coperte in modo efficace.

Idealmente, l'intera superficie della CPU deve avere un sottile strato di pasta termica per garantire un buon contatto e una buona conduttività. Pertanto, è bene rimuoverla e riapplicarla.

Come rimuovere la pasta termica e pulire la CPU

Una volta rimosso il dissipatore della CPU, si può procedere alla pulizia della pasta termica. Si spera che non ci sia bisogno di dirlo, ma non provate a farlo con la macchina collegata o accesa.

Si consiglia inoltre di utilizzare un braccialetto antistatico o un tappetino di messa a terra ESD per assicurarsi di essere correttamente collegati a terra e non rischiare di friggere accidentalmente i componenti mentre si cerca di completare questo processo.

Per pulire la CPU e rimuovere la pasta termica, è necessario utilizzare un panno in microfibra e dell'alcol per sfregamento oppure dei panni dedicati.

Troviamo che queste salviette siano le più facili da usare, in quanto sono pronte all'uso con la giusta quantità di alcol e possono essere utilizzate per rimuovere rapidamente e facilmente la pasta termica sia dalla CPU che dal radiatore.

Avrete anche bisogno di nuova pasta termica per sostituire quella rimossa, sia che riutilizziate lo stesso dissipatore sia che ne usiate uno nuovo. Tuttavia, alcuni dissipatori sono dotati di pasta termica preapplicata, nel qual caso sarete a posto.

Seguite questi passaggi per iniziare:

Fissare la cinghia antistatica a se stessi e a un punto di messa a terra. Svitate il dissipatore della CPU e staccate tutti i cavi che potrebbero essere d'intralcio. Mettere da parte le viti ed estrarre con cautela il dissipatore. Utilizzare le salviette per la pasta termica per rimuovere tutta la pasta possibile. Ripetere la procedura con il dissipatore/raffreddatore di calore

Applicare la nuova pasta termica

Se state pulendo la pasta termica della CPU per sostituirla con una nuova, questo è il momento giusto per farlo.

L'applicazione della pasta termica è un'arte raffinata su cui le persone su Internet amano discutere.

Si raccomanda di applicarne una quantità pari a un pisello al centro, ma deve anche essere sufficiente per coprire l'intera superficie del dissipatore.

D'altra parte, una quantità eccessiva di pasta termica influisce negativamente sulle prestazioni di raffreddamento. Si tratta quindi di un attento equilibrio: applicatene un po' e poi fissate il dissipatore in posizione. È bene toglierla di nuovo e controllare la copertura. Se si è soddisfatti, è possibile riposizionarlo e fissarlo con le viti a testa zigrinata.

