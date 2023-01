Se si verificano problemi con il computer, l'aggiornamento del BIOS potrebbe essere la soluzione.

In genere, la maggior parte delle persone consiglia di aggiornare il BIOS come ultima cosa da fare, in quanto può portare a problemi più gravi in caso di errore. Tuttavia, i produttori di schede madri spesso rilasciano aggiornamenti che vale la pena installare per migliorare la stabilità del sistema, le funzioni e sbloccare nuovi chip per il socket specifico della scheda madre.

Quindi, se state aggiornando il vostro PC, questo è un primo passo importante, ma può anche essere una cosa preziosa da fare per risolvere i problemi. Siamo quindi qui per spiegarvi come aggiornare il BIOS in modo semplice e sicuro.

Aggiornare il BIOS con cura

Prima di iniziare, è bene ricordare che gli aggiornamenti del BIOS possono essere rischiosi. Se nel bel mezzo dell'aggiornamento del BIOS si verifica un'interruzione di corrente o un altro tipo di guasto, il PC potrebbe bloccarsi. Se il processo di aggiornamento si interrompe mentre è in corso, la scheda madre può diventare inutilizzabile e potrebbe non funzionare affatto.

Detto questo, abbiamo aggiornato con successo il BIOS di molte schede madri senza problemi.

Come verificare la versione del BIOS in uso

Per aggiornare il BIOS, è necessario innanzitutto conoscere la versione in uso. È molto utile sapere quale modello di scheda madre è in uso nella macchina. Se avete costruito il PC da soli, è probabile che lo sappiate già. In caso contrario, non preoccupatevi, perché ci sono modi per scoprirlo.

Un modo per farlo è un software gratuito noto come CPU-Z.

Questo strumento non solo vi dice quale CPU state utilizzando, ma vi dà anche accesso ad altri dati, tra cui la versione del BIOS e la data di rilascio.

Scaricare e installare il software, quindi fare clic sulla scheda "Mainboard" per visualizzare le informazioni sul BIOS. In questo modo si otterranno informazioni sul produttore, sul numero di modello della scheda madre e sulla versione corrente del BIOS installato.

Una volta che si conoscono queste informazioni, è possibile visitare il sito Web del produttore della scheda madre, trovare la pagina di supporto per la scheda madre e scaricare il BIOS più recente.

Come aggiornare il BIOS alla versione più recente

Ecco un esempio di come procedere sulle schede madri Asus.

Molti aggiornamenti delle schede madri seguono lo stesso tipo di logica, quindi i passaggi sono solitamente questi:

Eseguire il backup di tutto ciò che è importante su un'unità esterna prima di iniziare. Scaricare i file del BIOS più recenti dal sito del produttore. decomprimere i file se sono compressi Copiare i file su una chiavetta USB (meglio se vuota). Tenere l'unità collegata e riavviare il PC. Quando il PC si riavvia, fare clic su F2 o DEL sulla tastiera per accedere al BIOS. Trovare l'opzione di aggiornamento del BIOS nelle impostazioni del BIOS. Fare clic su aggiorna e trovare i file copiati nell'unità. Attendere il completamento dell'aggiornamento

Non spegnere il PC durante l'aggiornamento. Potrebbe essere necessario un po' di tempo per completare l'aggiornamento, quindi è necessario avere pazienza. Potrebbe anche essere necessario controllare le istruzioni sul sito web del produttore, poiché i passaggi potrebbero essere diversi. A volte è possibile avviare il processo di installazione utilizzando il software della scheda madre in Windows.

È inoltre possibile che sulla scheda madre vi sia una porta USB specifica da utilizzare per l'unità USB. Asus ha una porta contrassegnata come "USB Flashback" su alcune delle sue schede madri. Se si inserisce l'unità in questa porta, è possibile premere un pulsante per avviare il processo e procedere automaticamente all'installazione.

Avete problemi ad accedere al BIOS?

Se non riuscite ad accedere al BIOS dopo aver riavviato il PC, anche premendo DEL o F2, non preoccupatevi, ci sono altre opzioni.

È possibile accedere al BIOS tramite Windows con i seguenti passaggi:

Premere il pulsante Start o il tasto Windows sulla tastiera. Digitare per cercare "reset di questo PC". Fare clic su "Avvio avanzato" e fare clic per riavviare. A questo punto sullo schermo appariranno diverse opzioni Fare clic su trobuleshoot Fare clic su Opzioni avanzate Fare clic su Impostazioni firmware UEFI

A questo punto il PC si riavvia nel BIOS e si può seguire la procedura di aggiornamento.