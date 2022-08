Come controllare le specifiche del PC: Trova le specifiche complete del tuo computer

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Potreste non conoscere le specifiche esatte del vostro computer. Se avete acquistato un portatile o un PC precostruito, le specifiche potrebbero non essere in primo piano nella vostra mente.

Imparare a conoscere le specifiche può essere utile per scoprire se si intende installare un'applicazione specifica o aggiornare alcune parti. Abbiamo già scritto in passato di quali parti dovreste aggiornare per prime, di come aggiornare la CPU e di come aggiornare la RAM, ma forse avete bisogno di saperlo solo per qualcosa che state pianificando di acquistare.

La buona notizia è che ci sono modi per scoprire le specifiche del PC senza aprirlo e guardare l'hardware vero e proprio.

Esistono diversi modi per trovare le specifiche del PC con pochi clic in Windows. È possibile ottenere molte informazioni in modo molto rapido senza scaricare alcun software aggiuntivo.

In Windows 10 e Windows 11, è possibile accedere ad alcuni dettagli rapidi, tra cui la CPU in uso, la quantità di RAM installata, la versione di Windows e altro ancora. Per farlo:

Fare clic sul pulsante Start o premere il tasto Windows sulla tastiera. Digitare "Informazioni Fare clic su "Informazioni sul PC" nell'opzione delle impostazioni di sistema visualizzata.

Da qui è possibile vedere a colpo d'occhio molte delle informazioni necessarie.

Queste sono solo le specifiche di base del vostro computer, ma non solo potete vederle a colpo d'occhio, ma potete anche copiarle facendo clic sul pulsante di questa applicazione se vi servono per la risoluzione dei problemi.

Windows offre anche un altro modo semplice per vedere le specifiche del PC. Questo metodo fornisce ulteriori dettagli, tra cui informazioni sulla scheda grafica e sulle periferiche collegate (mouse, tastiera e simili).

È possibile accedere a queste informazioni tramite lo strumento di diagnostica DirectX. DirectX è una tecnologia intelligente che consente ai vari componenti del computer di comunicare tra loro per funzionare in modo efficace. DirectX è essenziale per i giochi su PC, ma è anche una parte importante del funzionamento del computer.

Lo strumento di diagnostica DirectX (noto anche come dxdiag) viene solitamente utilizzato per trovare problemi o segnalare problemi. Ma è anche possibile utilizzarlo per scoprire le specifiche del PC con facilità. Ecco come fare:

Fate clic sul pulsante Start o premete il tasto Windows sulla tastiera. Digitare dxdiag Fare clic sull'icona che dice "dxdiag run command". Lasciare che venga eseguito e controllare i risultati

Le specifiche del sistema vengono quindi suddivise in diverse sezioni. Le specifiche di base della macchina sono visualizzate nella pagina principale, ma è anche possibile fare clic sulla scheda "display" in alto per vedere la scheda grafica e fare clic su "audio" e "input" per saperne di più sui dispositivi collegati.

Questo strumento può essere utilizzato per ogni tipo di informazione, tra cui scoprire la versione del BIOS del PC. Nella parte inferiore dell'applicazione c'è un pulsante con la dicitura "salva tutte le informazioni". Facendo clic su questo pulsante, tutti i dati vengono salvati in un documento di testo. È quindi possibile vedere tutto a colpo d'occhio.

Se possedete una scheda grafica Nvidia, è probabile che abbiate scaricato GeForce Experience, soprattutto se avete aggiornato i driver grafici o se avete provato a modificare il vostro PC per ottenere più FPS e un'esperienza più fluida.

GeForce Experience è un ottimo strumento per fare ogni genere di cose, compresa l'acquisizione di filmati di gioco da utilizzare su YouTube o per lo streaming su Twitch. Ma vi permette anche di aggiornare facilmente i driver grafici e di fare altre cose, come scoprire le specifiche del vostro PC.

Per vedere le specifiche, aprite GeForce Experience facendo clic con il tasto destro del mouse sull'icona nella barra delle applicazioni e facendo clic per aprirla o trovandola nell'elenco delle applicazioni nel menu di avvio. Quindi, andate alla scheda "Generale". Da qui dovreste vedere le specifiche del vostro PC elencate sotto "My Rig" sul lato destro dell'applicazione.

Questo mostrerà la scheda grafica, la CPU, la RAM e la versione del driver attuali, oltre alla risoluzione dello schermo.

Scritto da Adrian Willings.