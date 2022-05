Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Il lag può davvero rovinare il vostro divertimento. Ci sono diversi fattori che possono rallentare la macchina, causare stuttering o in generale rovinare la vostra esperienza. Individuare la causa e il motivo può essere difficile, ma noi siamo qui per aiutarvi.

Se il vostro PC rallenta durante le sessioni di gioco, date una rapida lettura e scoprite i diversi metodi di diagnosi e le possibili soluzioni.

Se state giocando su un vecchio PC che avete da un po' di tempo o se state semplicemente spingendo il vostro PC ai suoi limiti, potreste trovarvi di fronte a un throttling termico.

Ciò accade quando i componenti si surriscaldano sotto carico e si avvicinano alla temperatura massima di esercizio. I componenti del PC riducono intelligentemente le prestazioni per tenere conto dell'aumento delle temperature e questo, a sua volta, dovrebbe aiutare a ridurre gradualmente le temperature prima di poter aumentare nuovamente la potenza.

Il throttling termico è una delle cause potenziali di ciò che i giocatori di PC considerano lag, ovvero la sensazione di un gioco che non funziona in modo fluido o di un improvviso calo degli FPS durante il gioco.

Esistono vari modi per controllare le temperature della CPU e della scheda grafica con relativa facilità. Utilizzando questi strumenti e tecniche sarete in grado di determinare se il vostro PC è troppo caldo.

In caso affermativo, ci sono alcune cose che si possono fare. La semplice pulizia delle ventole e dei filtri antipolvere può essere d'aiuto, così come la semplice apertura di una finestra in una stanza calda e priva di ventilazione o lo spostamento del PC in uno spazio più aperto dove possa respirare facilmente. La sostituzione della pasta termica è un metodo più drastico, ma potrebbe anche essere utile aumentare la velocità della ventola del PC.

A volte il lag (o la sensazione di lag) non ha nulla a che fare con i problemi del PC, ma è invece dovuto alla velocità della connessione a Internet. Internet lento e ping elevati possono causare esperienze di gioco spiacevoli nei giochi multigiocatore.

Strumenti come SpeedTest possono darvi un'idea della vostra attuale velocità di Internet e mostrarvi sia il ping che la velocità di download in upload, ma potrebbero non risolvere il problema.

Se notate delle cadute nella velocità di Internet e questa non corrisponde a quella che il vostro ISP dovrebbe fornire, potrebbe trattarsi di un problema di segnale o di hardware. L'aggiornamento della rete domestica può contribuire ad alleviare i problemi. Ad esempio, se utilizzate il wireless, provate a passare a una connessione Ethernet al vostro PC da gioco. L'uso di un cavo Ethernet garantisce una connessione più solida e affidabile e in generale prestazioni migliori.

Se non potete farlo, considerate l'aggiornamento al Wi-Fi 6 o a una rete Mesh per una migliore copertura.

Il fatto che il gioco sia l'unica cosa a cui si sta giocando non significa che il PC non sia impegnato in altre attività. A volte il computer potrebbe eseguire altre applicazioni in background che potrebbero consumare energia di elaborazione e causare il lag.

Se avete notato un problema, premete contemporaneamente CTRL+SHIFT+ESC per aprire il task manager, da cui potrete vedere i processi in esecuzione e ciò che sta utilizzando di più in termini di potenza di elaborazione.

Ciò include la visualizzazione delle applicazioni che stanno utilizzando la GPU, la CPU e la RAM. Ovviamente, se nell'elenco c'è qualcos'altro, oltre al gioco, che sta utilizzando una percentuale elevata di questi elementi mentre si sta giocando, probabilmente la causa è da ricercare in questo processo. Fate clic con il tasto destro del mouse sul processo incriminato e fate clic su Termina attività.

Se si scopre che c'è un'applicazione che lo fa regolarmente e che non è essenziale per il gioco su PC, è bene disinstallarla. Basta premere il tasto Start di Windows e digitare "aggiungi rimuovi o rimuovi programmi", quindi individuare e disinstallare l'applicazione.

In alternativa, se si tratta di un'applicazione che si usa regolarmente ma che non serve costantemente, fare clic sulla scheda di avvio di Task Manager, individuare l'applicazione e fare clic con il pulsante destro del mouse per disabilitarla. In questo modo non verrà più caricata a ogni avvio di Windows.

A volte il ritardo può essere causato da problemi con i driver grafici o da conflitti con altri driver del sistema.

Abbiamo già scritto di come aggiornare i driver Nvidia e installarli in modo pulito per ottenere i migliori risultati, oltre a consigli e trucchi per migliorare le prestazioni del PC. A volte, per risolvere il problema del lag è sufficiente scaricare i driver grafici più recenti. Se non lo fate da un po' di tempo e state cercando di giocare ai giochi più recenti, questo potrebbe essere parte del problema.

Idriver Game Ready di Nvidia sono progettati per garantire le migliori prestazioni durante il gioco. I driver sono stati testati accuratamente su tutti i tipi di hardware di gioco e ottimizzati anche per i giochi più recenti. Seguite quindi i passaggi per installare in modo pulito i nuovi driver e verificate se questo vi aiuta a risolvere il problema del lag.

Che ci crediate o no, a volte i problemi possono essere causati semplicemente dalle impostazioni del gioco. Alcuni giochi potrebbero avere un limite di frame impostato, che limita gli FPS massimi. Se il v-sync è attivato, anche questo può limitare gli FPS massimi e interferire con le sessioni di gioco. Controllare le impostazioni grafiche del gioco per verificare se è stato applicato un limite di frame rate.

Anche altre impostazioni possono contribuire a migliorare le prestazioni. Alcuni giochi sono semplicemente troppo intensivi, anche per l'hardware di fascia alta. Cyberpunk 2077 è stato particolarmente impegnativo quando è stato lanciato per la prima volta e, sebbene avesse un aspetto splendido, non funzionava particolarmente bene quando la grafica era al massimo. A volte basta abbassare le impostazioni grafiche per risolvere i problemi che possono sembrare lag, ma che spesso sono solo cali di frame rate.

In alternativa, è possibile attivare impostazioni come Deep Learning Super Sampling (DLSS), che possono contribuire a migliorare le prestazioni utilizzando l'intelligenza artificiale per scalare la grafica in modo intelligente, richiedendo meno potenza di elaborazione alla GPU. Esistono alternative a DLSS, come AMD FidelityFX Super Resolution e Intel Xe Super Sampling, ma finora abbiamo trovato DLSS il più affidabile.

Se avete un sistema vecchio con cui giocate da un po' di tempo, è probabile che abbiate già aggiornato la scheda grafica. La GPU è una delle cose più facili da aggiornare, ma farlo senza considerare altre parti può causare problemi. Uno di questi è il collo di bottiglia del sistema. Questo può accadere quando una parte è particolarmente potente ma altre non lo sono. Se state giocando con un processore Intel Core i3 e una RTX 3090 Ti, potreste già avere questo problema.

Prendete in considerazione l'aggiornamento della CPU e l'aggiunta di ulteriore RAM nel sistema per migliorare le prestazioni complessive del sistema e potenziare la macchina senza sostituire l'intero sistema.

Se giocate su un computer portatile, è bene ricordare che molti dei moderni computer portatili sottili e leggeri devono essere collegati a un alimentatore per poter funzionare correttamente. La tecnologia Advanced Optimus di Nvidia è progettata per massimizzare la durata della batteria, ma lo fa a scapito delle prestazioni.

Non è quindi possibile giocare a titoli tripla A senza alimentazione e aspettarsi un'esperienza fluida con FPS elevati. Collegate il portatile e noterete un notevole miglioramento degli FPS e dell'esperienza complessiva.

