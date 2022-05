Intel rivela il primo processore portatile a 16 core al mondo - CPU Intel 12° gen HX

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Intel ha rivelato un'espansione alla sua serie H di processori Intel 12th gen Alder Lake sotto forma della gamma HX.

Durante l'evento Intel Vision dell'azienda, ha rivelato nuove CPU costruite appositamente per i professionisti e gli appassionati di gioco.

La gamma di processori HX è progettata con "prestazioni mobili senza rivali" in mente. A tal fine, Intel ha sviluppato il primo processore portatile a 16 core al mondo con lo stesso mix di otto core per le prestazioni e otto core per l'efficienza che abbiamo visto sui suoi processori desktop.

HX è progettato con una larghezza di banda extra per più I/O sui portatili. Questo significa che sarete in grado di mettere le mani su computer portatili con ben quattro SSD NVMe. È costruito per essere a prova di futuro, quindi funzionerà con schede grafiche PCIe gen 5 ma supporta anche SSD NVMe gen 5.

Come se questo non fosse abbastanza eccitante, la gamma HX sarà anche in grado di eseguire più memoria. Sarete in grado di avere fino a due DIMM per canale con fino a 128GB di RAM DDR5 stipati in un portatile sottile e portatile.

La serie HX è specificamente sbloccata per l'overclocking e Intel dice che questo è ideale per il gioco ma anche per carichi di lavoro "mission critical". Ci sarà supporto per questo con un software di overclocking aggiornato per aiutarvi a ottenere facilmente il massimo dalla vostra macchina. Inoltre HX funziona con l'overclocking XMP 3.0 per la RAM DDR5. Così ci si può aspettare prestazioni migliorate in diverse aree.

Tutto questo ammonta a un aumento del 64% delle prestazioni quando si confronta il Core i9-12900HX con la generazione precedente i9-11980HK. Che in termini reali equivale alla promessa di fino a 149 FPS in Forza Horizon 5, 151 FPS in Hitman 3, 114 FPS in Total War: Warhammer III e altro.

C'è un mix di computer portatili sia da gioco che da workstation in arrivo dalle vostre marche preferite, con questi ultimi processori HX. Questi saranno combinati con la grafica discreta di Intel, compresa la grafica Intel Arc.

Scritto da Adrian Willings.