Quali parti del tuo PC da gioco dovresti aggiornare prima?

(Pocket-lint) - Una delle cose migliori del possedere un PC è quanto sia facile aggiornare le parti quando iniziano a sembrare obsolete.

Il problema è che con quasi tutti i componenti del vostro PC che sono modulari e aggiornabili, può essere difficile sapere cosa dovreste aggiornare per primo.

La risposta, naturalmente, varia da sistema a sistema e non c'è una risposta corretta per tutti. Ma, con l'aiuto di questa guida, dovreste avere un'idea molto migliore di dove iniziare.

Quindi, diamo un'occhiata alle nostre opzioni e ai potenziali vantaggi e svantaggi dell'aggiornamento di ciascuna di esse.

Un aggiornamento dello storage non è la cosa più allettante del mondo, non è certamente eccitante come una scheda grafica e ci sono meno luci RGB appariscenti coinvolte rispetto a un aggiornamento della memoria.

Nonostante ciò, se state ancora usando un disco rigido vecchia scuola nel vostro sistema, un aggiornamento a un SSD è senza dubbio l'aggiornamento delle prestazioni più immediatamente evidente che potete fare. Renderà l'avvio di Windows quasi immediato, oltre a rendere tutto ciò che fate sul vostro computer più scattante e reattivo. Inoltre, se si utilizza un SSD più piccolo solo per Windows, accoppiato con il disco rigido esistente per memorizzare i file più grandi, è uno degli aggiornamenti più economici che si possono fare.

Tuttavia, in questi giorni, molti di noi hanno già almeno un SSD SATA nei nostri sistemi. Quindi, si dovrebbe passare da SATA a NVMe nella ricerca di maggiori prestazioni?

La risposta non è così chiara. Gli SSD NVMe hanno tutta una serie di vantaggi, in particolare con la produttività e la creazione di contenuti, ma per il gioco in particolare, dubitiamo che noterete molta differenza. Detto questo, il divario di prezzo tra SATA e NVMe sta diventando sempre più piccolo ogni giorno, e anche il processo di installazione è molto più facile, senza fili di cui preoccuparsi. Quindi, se hai bisogno di storage aggiuntivo in ogni caso, probabilmente vale la differenza di prezzo.

Un aggiornamento della memoria tende ad essere in cima alla lista delle priorità per molti giocatori di PC. Tuttavia, a meno che tu non stia usando una RAM di capacità molto bassa, i tuoi soldi sono spesso meglio spesi altrove.

Per il gioco, 16GB è di solito abbastanza RAM per mantenere le cose senza problemi. Di più non fa mai male, ma è un aggiornamento costoso che spesso non vi darà i risultati immediati che sperate. Quando si tratta di prestazioni, raccomandiamo di aggiornare la RAM solo se sapete che siete spesso a corto di memoria di sistema - e se il vostro sistema si blocca quando avete troppe schede di Chrome aperte, questo potrebbe essere il caso.

D'altra parte, è uno degli aggiornamenti più facili da installare, quindi se siete preoccupati di smontare il vostro prezioso impianto di gioco, potrebbe essere un buon punto di partenza. È un modo super facile per migliorare l'estetica del vostro PC, anche. La memoria PCB nuda può facilmente far sembrare un sistema di fascia bassa e ci sono una pletora di opzioni di memoria RGB abbaglianti tra cui scegliere.

Questo non dovrebbe aver bisogno di presentazioni, è già in cima alla lista di Natale di ogni giocatore di PC, alla lista di compleanno e ad ogni altra lista che puoi immaginare.

Questo perché la scelta della vostra scheda grafica è il fattore singolo più grande quando si tratta di prestazioni di gioco. Una scheda migliore vi dà essenzialmente la possibilità di eseguire frame rate più elevati, risoluzioni più alte e impostazioni grafiche più intense.

Anche i lati negativi dell'aggiornamento della scheda grafica sono abbastanza ovvi. A parte la mancanza di disponibilità di magazzino, è un aggiornamento costoso. Se stai saltando a una classe di prestazioni molto più alta, allora potresti aver bisogno di aggiornare il tuo alimentatore per abbinarlo, che di nuovo si aggiunge al costo.

Mentre la GPU è il componente più importante per le prestazioni di gioco, la CPU non è molto indietro. Questi due componenti devono lavorare in tandem per creare l'esperienza di gioco più ottimale.

Una scheda grafica davvero di fascia alta, accoppiata con una CPU vecchia e dalle specifiche basse, provocherà dei colli di bottiglia. Questo significa che la scheda grafica non è in grado di funzionare al suo pieno potenziale, poiché i compiti basati sulla CPU non possono tenere il passo con la GPU.

Quindi, se state pianificando un massiccio aggiornamento della grafica, dovreste sicuramente considerare se la CPU avrà bisogno di un aggiornamento da abbinare.

In teoria, un aggiornamento della CPU è un compito abbastanza semplice, ma la realtà è spesso molto più complicata. Una nuova CPU spesso richiede una nuova scheda madre per funzionare correttamente, anche quando viene usato lo stesso tipo di socket. Quando si tratta di scambiare sia la CPU che la scheda madre, si sta essenzialmente costruendo un nuovo PC. A volte è necessario, ma comincia ad entrare in un campionato diverso dagli altri aggiornamenti relativamente semplici della nostra lista.

Se notate che il vostro sistema si sta surriscaldando, o diventa molto più rumoroso di quanto vorreste, allora un aggiornamento del sistema di raffreddamento potrebbe essere quello che fa per voi.

Tuttavia, se il tuo sistema sta già funzionando a temperature decenti, è improbabile che tu veda un aumento delle prestazioni solo da un aggiornamento del sistema di raffreddamento. L'eccezione è che un dispositivo di raffreddamento più potente dà maggiore spazio per l'overclock, se si desidera esplorare questo aspetto.

Un bel dispositivo di raffreddamento potrebbe fare meraviglie per l'aspetto generale del tuo PC, anche. Ci sono un sacco di opzioni con luci fantasiose e persino alcune con display integrati, che ti permettono di visualizzare informazioni sul sistema, meme o qualsiasi altra cosa ti faccia galleggiare la barca - proprio nel cuore del tuo impianto.

Un alimentatore tende ad essere aggiornato solo con l'aggiunta di un componente più affamato di energia, come una nuova scheda grafica - o quando quello vecchio è difettoso.

È importante averne uno buono perché tutto il tuo sistema si basa su di esso, ma ammettiamo che non è l'aggiornamento più eccitante.

Ci sono alcune eccezioni, tuttavia, l'alimentatore Corsair qui raffigurato ha una ventola RGB per aggiungere un po' di stile a un componente altrimenti abbastanza banale.

Ultimo ma non meno importante, c'è sempre la possibilità di abbellire l'aspetto del tuo PC. Non influenzerà le prestazioni, nonostante quello che alcune ambiziose campagne di marketing potrebbero dirvi, ma c'è qualcosa da dire per avere un sistema che sembra buono come gioca.

Un nuovo case avrà il maggiore impatto visivo, ma è anche il più lungo da installare. Nel frattempo, le ventole RGB sono una facile aggiunta che non romperà la banca e può davvero trasformare l'aspetto di un sistema.

In questi giorni, non c'è fine alle opzioni quando si tratta di estetica del PC - dagli estensori di cavi intrecciati agli accessori di illuminazione dinamica RGB, il mondo è la tua ostrica.

Di Rik Henderson · 10 Maggio 2022

Scritto da Luke Baker.