AMD sta lavorando su laptop da gioco estremo per il 2023 con la nuova CPU "Dragon Range

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Sembra che AMD stia mettendo gli occhi sul mercato dei laptop da gioco estremo nel 2023. In precedenza l'azienda ha avuto un certo successo nell'arena dei portatili da gioco di fascia media e ha consegnato con successo alcune macchine ben compatte con molta potenza.

Ora però AMD ha detto che sta lavorando su una nuova CPU mobile dal nome in codice 'Dragon Range'.

Lo scopo di questa CPU è quello di creare una macchina che offra "l'apice delle prestazioni di gioco". Dragon Range è impostato per avere il più alto numero di core e thread mai visto per una CPU mobile da gioco e promette di offrire anche la più veloce produttività del creatore.

Piuttosto che portatili sottili e leggeri, questa CPU sarà rivolta all'estremità più estrema dello spazio dei portatili da gioco. Ciò significa che i computer portatili che sfoggiano queste CPU "esisteranno in gran parte nello spazio in cui i computer portatili da gioco sono collegati per la maggior parte del tempo", secondo Robert Hallock, direttore del marketing tecnico di AMD.

Questo include computer portatili più spessi di almeno 20 mm e quelli che si concentrano sulle prestazioni piuttosto che sull'efficienza energetica. Anche se questo non significa che AMD abbandonerà del tutto l'efficienza. Hallock ha continuato ad affermare che le macchine saranno "...più efficienti dal punto di vista energetico di altri computer portatili in quel periodo di tempo concorrente".

Oltre a questo, non sappiamo molto di più a questo punto. Anche se vale la pena notare che c'è anche una linea di CPU 'Phoneix' in arrivo per i portatili sottili e leggeri nello stesso periodo.

Scritto da Adrian Willings.