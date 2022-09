Come guardare l'evento speciale Nvidia GeForce Beyond

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Nvidia ha annunciato che terrà una trasmissione speciale alla GTC di quest'anno.

L'evento speciale GeForce Beyond vedrà la partecipazione del fondatore e CEO di Nvidia, Jensen Huang, che mostrerà le ultime scoperte nel campo dei giochi, della creazione e della tecnologia grafica.

I dettagli su cosa significhi questo evento sono al momento molto scarsi, anche se Nvidia ha già iniziato a fare un po' di chiarezza su quello che chiama "ProjectBeyond" e c'è anche un hashtag dedicato a questo:

LOOK BEYOND #ProjectBeyond pic.twitter.com/PJ1qj4Mdei

- NVIDIA GeForce (@NVIDIAGeForce) 8 settembre 2022

Gli annunci che verranno fatti durante la trasmissione speciale non sono ancora stati rivelati ufficialmente. Tuttavia, è ragionevole supporre che stiamo per saperne di più sulla prossima iterazione delle schede grafiche GeForce di Nvidia.

Da un po' di tempo circolano voci secondo cui la serie RTX 40 potrebbe essere lanciata a breve e l'annuncio ufficiale dell'evento dice anche che gli appassionati di PC non dovrebbero perdersi la trasmissione.

Con un po' di fortuna, finalmente scopriremo qualcosa di più sull'architettura Ada Lovelace di Nvidia e sulle nuove schede grafiche GeForce RTX 40.

Alcuni accenni alla prossima scheda GeForce RTX 4090 Founders Edition sono già apparsi online sotto forma di fughe di notizie e rendering. Anche le specifiche di questa scheda sono circolate, suggerendo che potrebbe vantare 16384 core CUDA e clock della GPU fino a 2750 MHz insieme a una potente memoria GDDR6X da 23 Gbps. Solo il tempo ci dirà quanto queste informazioni siano accurate e sarà necessario sintonizzarsi per scoprirlo.

La conferenza GTC 2022 inizierà il 19 settembre e durerà fino al 22 settembre 2022. La trasmissione speciale inizierà il secondo giorno, il 20 settembre. L'inizio è previsto a questi orari:

8:00 ora del Pacifico

11:00 ora legale orientale

16:00 ora legale britannica

17:00 ora legale dell'Europa centrale

Mezzanotte ora solare del Giappone

Al momento giusto, la trasmissione speciale di GeForce Beyond sarà trasmessa in diretta streaming sull'account Twitch di Nvidia e sull'account YouTube di GeForce.

Assicuratevi quindi di recarvi lì per seguire l'evento. Premete il campanello di notifica su Twitch per non perdervi l'evento o seguite gli account Twitter, Facebook e Instagram di Nvidia per essere avvisati.

