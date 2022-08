Come attivare G-Sync sul PC e sul monitor da gioco

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Se si dispone di una scheda grafica Nvidia e di un monitor da gioco compatibile, Nvidia G-Sync può contribuire a garantire un'esperienza di gioco più fluida.

Nvidia G-Sync è una tecnologia progettata per aiutare un monitor e una scheda grafica a comunicare in modo più efficace, offrendo così un'esperienza di gioco senza strappi. Se si dispone di un monitor con frequenza di aggiornamento rapida è possibile sfruttare anche Nvidia Reflex, ma anche G-Sync può fare la differenza.

G-Sync funziona facendo corrispondere la frequenza di aggiornamento del monitor da gioco alla frequenza dei fotogrammi (FPS) del gioco per PC a cui si sta giocando. In questo modo si evita il tearing dello schermo in caso di improvviso e drastico calo degli FPS. Tuttavia, non è attivo per impostazione predefinita, quindi è importante attivare G-Sync.

Prima di iniziare è importante verificare di avere un monitor in grado di supportare G-Sync. G-Sync non funziona se non si dispone dell'hardware che lo supporta.

Nvidia ha un database dettagliato che include tutti gli attuali monitor compatibili con G-Sync. Si consiglia di controllare se il proprio monitor è presente. I monitor di fascia alta di questo elenco offrono anche G-Sync Ultimate. Questi monitor di fascia alta promettono una latenza bassissima, una retroilluminazione multizona, una luminosità massima di 1.000 nit e una copertura della gamma cromatica DCI-P3.

All'altra estremità dello spettro ci sono gli schermi compatibili con G-Sync, che non hanno la piena convalida di G-Sync ma utilizzano un altro tipo di tecnologia Adaptive-Sync come FreeSync di AMD. Questi schermi possono funzionare con G-Sync ma potrebbero non funzionare in modo impeccabile come gli schermi approvati.

Prima di fare qualsiasi altra cosa, è necessario attivare Nvidia G-Sync nelle impostazioni hardware del monitor. Utilizzate i pulsanti del menu del monitor per trovare le impostazioni di sincronizzazione adattiva e G-Sync e attivarle.

La posizione di queste impostazioni varia da monitor a monitor. Pertanto, potrebbe essere necessario consultare il manuale per trovare l'impostazione. Una volta fatto questo, è possibile attivare G-Sync in Windows.

Se si dispone di un monitor Nvidia G-Sync, è necessario seguire alcuni passaggi per attivarlo:

Fare clic con il tasto destro del mouse sul desktop di Windows Fare clic su Pannello di controllo Nvidia (in Windows 11 è necessario fare clic prima su "Mostra altre opzioni"). Da lì cercate le impostazioni di "visualizzazione" nel menu di sinistra Quindi fare clic su "imposta G-Sync". Fate clic sulla casella "Attiva G-Sync". Scegliere se abilitarlo per le modalità a schermo intero o in finestra.

È possibile trovare il pannello di controllo Nvidia anche facendo clic sul pulsante Start e digitando Nvidia Control panel nella casella di ricerca.

Se si dispone di più di un monitor, è necessario impostare il monitor G-Sync come schermo principale in modo che G-Sync funzioni correttamente quando si gioca.

Per farlo:

Fare clic con il tasto destro del mouse sul desktop e fare clic su impostazioni di visualizzazione. Fate clic su "identifica" accanto ai monitor visualizzati Individuare il monitor G-Sync e fare clic sull'icona corrispondente. Fare clic sull'opzione "rendi questo lo schermo principale".

A questo punto i giochi si avvieranno su quel monitor e le impostazioni attivate funzioneranno correttamente quando si gioca.

Una volta attivato G-Sync, vale la pena di modificare alcune impostazioni dei giochi. Per ottenere un'esperienza ottimale, è necessario che gli FPS del gioco corrispondano alla frequenza di aggiornamento del monitor. Ciò significa che se l'FPS supera la frequenza di aggiornamento massima, l'esperienza non sarà altrettanto buona.

La cosa migliore da fare è entrare in ogni gioco e modificare alcune impostazioni. Innanzitutto, assicuratevi di aver impostato la frequenza di aggiornamento massima del vostro monitor nelle impostazioni. Poi cercate anche un limitatore di FPS. Si può scoprire che impostando questo limitatore allo stesso livello (o un po' più basso) della frequenza di aggiornamento massima si ottengono i risultati migliori.

Non c'è alcun vantaggio nell'avere 300 FPS se il monitor può gestire solo 144Hz. Giocate con le impostazioni fino a trovare quella che funziona meglio per voi. Le impostazioni possono variare da gioco a gioco. Potrebbe anche essere utile attivare il V-Sync.

