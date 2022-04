Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Così ti sei procurato un nuovo PC da gioco scintillante o sei riuscito a prendere una nuova scheda grafica, ma sai come sfruttarlo al meglio?

Per impostazione predefinita, la vostra macchina da gioco potrebbe non darvi tutte le prestazioni che vi aspettate.

A parte l'installazione degli ultimi driver grafici, ci sono alcune cose sorprendentemente facili che puoi fare per migliorare i tuoi fotogrammi al secondo nel gioco e le prestazioni generali.

Seguite questa guida per alcuni semplici consigli sulle impostazioni che potete cambiare all'interno di Windows 10 e del relativo software per modificare le vostre prestazioni e ottenere una bella spinta.

La modalità di gioco di Windows è una delle cose più facili da fare per migliorare le impostazioni. Dire a Windows che sei un giocatore e fare in modo che il sistema operativo ottimizzi le prestazioni per te è una.

Per questa impostazione, avrete bisogno dell'ultima versione di Windows 10 (o Windows 11), ma a parte questo, è molto semplice attivare la Modalità Gioco.

Per attivare la Modalità Gioco seguite questi passi:

Premi il pulsante Start sulla tua tastiera e digita Game

Clicca su Game Mode Settings quando appare in cima al menu Start

Clicca sul pulsante per attivare la modalità Gioco

Facile.

Con l'attrezzatura giusta (cioè una nuova GPU e Windows 10/11) è possibile abilitare lo scheduling della GPU con accelerazione hardware per ridurre la latenza e migliorare le prestazioni. Questo è supportato da entrambe le GPU AMD e Nvidia e vi dà un altro modo per aumentare le prestazioni.

Ci sono due parti per questa regolazione delle impostazioni, ma sono facili da fare. In questo caso, stiamo usando la grafica Nvidia, ma passi simili sono disponibili per AMD:

Premete il pulsante Start e cercate Impostazioni della grafica

Poi cliccate per attivare la pianificazione della GPU con accelerazione hardware

Scorrete verso il basso e visualizzate le impostazioni per la "preferenza delle prestazioni grafiche" da lì potete scegliere l'applicazione per impostare la vostra preferenza. Per Nvidia, questo è il pannello di controllo Nvidia. Puoi selezionarlo come app per il desktop o app per il negozio Microsoft tramite il menu a tendina

Cliccate sull'app, cliccate su opzioni e selezionate alte prestazioni

Ripetere per qualsiasi gioco in cui si desidera la massima prestazione

Windows cerca naturalmente di ridurre al minimo l'uso di energia, sia che stiate giocando su un desktop o su un potente portatile da gioco. Questo è ovviamente utile se vuoi mantenere le tue bollette energetiche basse, ma potrebbe trattenerti dal massimo FPS e dal pieno godimento della tua macchina da gioco.

Però è abbastanza facile da regolare:

Premi il pulsante Start e digita Power

Clicca su Impostazioni di alimentazione e sospensione

Sul lato destro della finestra che si apre, clicca su impostazioni di alimentazione aggiuntive

Da lì seleziona "Prestazioni elevate" o "Prestazioni massime" per assicurarti di avere abbastanza energia per il tuo gioco

Se hai un monitor da gioco compatibile con G-Sync, allora vale la pena controllare che G-Sync sia impostato correttamente. Anche se questo non vi darà necessariamente un aumento delle prestazioni, migliorerà la vostra esperienza complessiva, dandovi immagini più fluide e piacevoli per gli occhi.

Per fare questo cliccate con il tasto destro del mouse sul desktop, aprite il pannello di controllo Nvidia e trovate "Setup G-Sync" nel menu a sinistra. Da lì si può scegliere di abilitare G-Sync se non è già abilitato.

Se stai cercando di massimizzare i tuoi FPS, allora è probabile che tu abbia un buon monitor da gioco con una frequenza di aggiornamento veloce. Ma semplicemente collegare uno di questi monitor non è sufficiente da solo per darvi le migliori prestazioni.

Windows non sempre utilizza di default la frequenza di aggiornamento massima. Quindi questa è un'altra impostazione che dovrete cambiare manualmente.

Ci sono due modi per farlo, il primo è attraverso le impostazioni di visualizzazione di Windows:

Fare clic con il tasto destro del mouse sul desktop e fare clic su impostazioni di visualizzazione

Scorri verso il basso finché non vedi "impostazioni avanzate dello schermo".

Poi scorri verso il basso fino alla frequenza di aggiornamento e clicca sul menu a tendina. Da lì seleziona la frequenza di aggiornamento massima del tuo monitor.

In alternativa, usate il pannello di controllo di Nvidia:

Cliccate con il tasto destro del mouse sul vostro desktop e cliccate sul pannello di controllo Nvidia

Sotto "display" trovare l'opzione per "cambiare la risoluzione".

Da lì cliccate sul menu a tendina "refresh rate" e selezionate l'impostazione più alta possibile.

Per ottenere le migliori prestazioni, i giochi a cui stai giocando devono idealmente supportare Nvidia Reflex, ma è anche possibile dare al tuo sistema una spinta e ridurre la latenza con la modalità Ultra-Low Latency di Nvidia.

Questa impostazione è accessibile dal Pannello di controllo Nvidia:

Cliccate con il tasto destro del mouse sul vostro desktop e cliccate su Nvidia Control Panel

Sulla sinistra navigare verso la gestione delle impostazioni 3D

Scorri verso il basso attraverso Global Settings e trova "Low Latency Mode" - poi seleziona Ultra dal menu a tendina

Mentre siete qui, conviene anche dire al pannello di controllo di preferire le massime prestazioni. Scorri un po' più in basso e trova "modalità di gestione dell'alimentazione" e seleziona "preferisci le massime prestazioni" dal menu a tendina.

Se avete una scheda grafica Nvidia, allora vale la pena scaricare GeForce Experience se non l'avete già installato.

Questo strumento non solo ti dà accesso a facili download di driver e la possibilità di catturare filmati di gioco con Nvidia Shadowplay e Ansel, ma ti permette anche di ottimizzare le prestazioni in vari modi.

Aprite GeForce experience e avrete l'opportunità di scansionare il vostro sistema per i giochi, poi cliccate semplicemente per ottimizzare tutti i giochi. È anche possibile accedere a queste impostazioni cliccando sull'ingranaggio, poi cliccando per ottimizzare automaticamente i giochi appena aggiunti.

All'interno di Nvidia GeForce Experience, cliccate sull'ingranaggio delle impostazioni e cliccate sulle impostazioni generali. Lì vedrete un'opzione per "Enable experimental features". Spuntatela e potrete poi accedere alle varie impostazioni premendo ALT+Z.

Con l'opzione di sovrapposizione, troverai un pulsante sulla destra contrassegnato da "prestazioni", cliccaci sopra e avrai accesso a una barra laterale con varie impostazioni di monitoraggio delle prestazioni.

Circa a metà strada troverete anche un'impostazione contrassegnata da "enable automatic tuning". Spuntarla permette a Nvidia GeForce Experience di overcloccare automaticamente la vostra scheda grafica per ottenere ancora più prestazioni con solo un paio di clic. Cliccate per attivarla, accettate l'avviso e poi aspettate i risultati della scansione.

Un'altra opzione qui è quella di avere una sovrapposizione di prestazioni con base, avanzata o latenza visualizzata sullo schermo. Questo vi permetterà di vedere i frutti dei vostri sforzi nel selezionare tutti i diversi pulsanti per regolare le impostazioni.

La parte di latenza di questo monitoraggio delle prestazioni è più utile quando si usa Nvidia Reflex, ma quelle di base e avanzate saranno utili per tenere d'occhio il tuo sistema mentre giochi per assicurarti di ottenere gli FPS che dovresti avere.

Ci sono un paio di impostazioni extra che è possibile attivare in particolari giochi. Questi includono Nvidia Reflex che è progettato per ridurre al minimo la latenza e DLSS che utilizza l'IA per migliorare gli FPS in modi intelligenti.

Purtroppo, solo alcunigiochi supportano queste impostazioni al momento, ma il numero sta aumentando regolarmente.

Deep Learning Super Sampling (aka DLSS) è la più utile di queste due impostazioni quando si tratta di migliorare i tuoi FPS. Questo toglie la pressione dalla tua scheda grafica utilizzando l'intelligenza artificiale per aiutare l'upscaling dell'immagine - il che significa che la scheda grafica può rendere un'immagine di bassa qualità inizialmente.

Questo è simile a far girare il vostro gioco a 1080p invece che a 4K, anche quando avete uno schermo 4K, ma poi usate DLSS per upscalare l'immagine a 4K in modo da vedere ancora un'immagine 4K ma con i fotogrammi al secondo che avreste ottenuto con 1080p. O almeno quasi.

Se il gioco lo supporta, le impostazioni DLSS di solito includono le modalità performance, bilanciata e qualità. La qualità dà l'immagine più bella, mentre la performance dà il massimo degli FPS ma potrebbe non essere altrettanto bella.

Nvidia ha migliorato DLSS di recente ed è costantemente al lavoro per renderlo ancora migliore e aiutare gli sviluppatori a distribuirlo a più giochi.

Se non possedete una scheda grafica Nvidia, ma invece usate AMD, allora non c'è problema. AMD ha un sistema chiamato AMD FidelityFX Super Resolution. Questo è simile al deep learning super sampling (DLSS) di Nvidia ed è supportato da un certo numero di giochi.

Potete vedere la lista dei giochi supportati qui e la lista sta aumentando.

Se non stai ottenendo l'aumento di prestazioni che ti meriti e la tua macchina da gioco assomiglia a qualcosa come quella raffigurata sopra, allora potresti aver bisogno di darle una pulita.

Se il tuo PC è troppo caldo, allora sia la tua scheda grafica che la CPU potrebbero essere termicamente strozzate. Questo significa che stanno intelligentemente riducendo l'utilizzo di energia per evitare che i tuoi componenti si rompano. Quindi potresti ottenere meno FPS come risultato. Un modo per aggirare questo problema è semplicemente pulire il PC. Se non stai tenendo il passo con la manutenzione, allora qualcosa di semplice come l'accumulo di polvere e sporco sulle prese d'aria potrebbe rovinare il tuo divertimento.

Rimuovete tutte le coperture antipolvere o i pannelli a rete dal vostro case e dategli una pulita. Procuratevi dell'aria compressa e soffiate attraverso le vostre ventole.

Se il vostro PC ha qualche anno, potreste anche considerare di cambiare la pasta termica sul radiatore della CPU e forse anche considerare di fare lo stesso per la vostra scheda grafica. Questi sono modi relativamente poco costosi per migliorare le prestazioni senza spendere soldi seri per aggiornare le parti.

Scritto da Adrian Willings.