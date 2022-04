Cos'è DLSS? La tecnologia grafica potenziata dall'intelligenza artificiale di Nvidia spiegata

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Se state guardando le ultime e più grandi schede grafiche Nvidia RTX, allora potreste aver sentito parlare di DLSS. Se non siete sicuri di cosa sia, abbiamo le risposte.

Nvidia ha chiaramente un hardware di gioco serio sotto forma di varie schede grafiche diverse, ma l'azienda ha anche lavorato su una serie di diverse tecnologie software negli ultimi anni progettate per sfruttare al meglio tale hardware.

L'azienda ha fatto una grande spinta sui poteri del ray tracing e l'esperienza che può aggiungere ai giochi. Questa tecnologia aggiunge una grafica migliorata attraverso un'illuminazione realistica, ombre accurate e fonti di luce diffuse. Ma può anche mettere sotto pressione il vostro PC da gioco e abbassare il numero di FPS, che è miserabile per qualsiasi giocatore PC.

È qui che entra in gioco DLSS. Si tratta di una tecnologia che è stata progettata per permettervi di sfruttare al massimo la fedeltà visiva impressionante, migliorando le prestazioni e mantenendo il frame rate alto in modo da poter sfruttare al meglio il vostro monitor da gioco di lusso.

Deep Learning Super Sampling (aka DLSS) è una tecnologia di intelligenza artificiale che Nvidia ha sviluppato per aiutare a migliorare le prestazioni della vostra macchina da gioco (o portatile da gioco) anche mentre state eseguendo impostazioni più elevate.

L'idea è quella di mettere meno pressione sulla vostra GPU renderizzando l'immagine originale ad una risoluzione più bassa, poi usando l'intelligenza artificiale per upscalare quell'immagine per dare l'impressione che venga eseguita ad una risoluzione più alta.

Immaginate di giocare a un titolo tripla A visivamente sbalorditivo con le impostazioni massime su un monitor 4K, ma il gioco è in realtà in esecuzione a 1080p, poi viene upscalato dall'IA a 4K utilizzando DLSS. Questo significa che il gioco può essere eseguito più velocemente e in modo più fluido, dandovi un grande guadagno di FPS ma senza che la grafica ne risenta.

L'intelligenza artificiale DLSS sta essenzialmente aggiungendo i pixel in più per ottenere una vista fantastica, ma che è liscia e non vi lascerà a piangere per il calo del contatore FPS.

DLSS non è perfetto, ma è migliorato nel tempo e ora Nvidia ha più impostazioni DLSS che includono prestazioni, modalità bilanciata e qualità. È possibile passare da una all'altra in base alla propria esperienza, con la qualità che offre i migliori miglioramenti visivi, mentre le prestazioni possono aiutare ad aumentare gli FPS se sembra che stiano calando.

Abbiamo menzionato come il ray tracing può aggiungere effetti visivi complessivi nel gioco, ma può avere un impatto negativo sulle prestazioni del gioco. DLSS si oppone a questo e vi permette di mantenere le impostazioni come quella, ma fa qualche magia grafica seria per migliorare le prestazioni complessive.

L'abbiamo visto in azione in diversi giochi. In alcuni, fa una differenza più significativa di altri. Su impostazioni massime, Cyberpunk 2077 è stato particolarmente impegnativo quando è stato lanciato per la prima volta. Anche con un PC robusto e una RTX 3080 ottenevamo 20-30 FPS con DLSS disattivato ma tutto il resto al massimo. Attivando DLSS abbiamo ottenuto quasi il doppio di quel frame rate e un'esperienza molto più fluida.

Tuttavia, non è ancora perfetto. Quando si imposta la modalità performance si può notare una certa degradazione della qualità visiva generale a seconda di ciò che si sta giocando. Una leggera sfocatura può verificarsi se paragonata all'esecuzione a 4K con DLSS disattivato. Per la maggior parte, però, la tecnologia funziona bene e vale la pena giocare con questo compromesso.

Inizialmente, quando DLSS è stato lanciato per la prima volta, solo una manciata di giochi lo supportava e non si poteva semplicemente eseguirlo su qualsiasi cosa. Da allora DLSS è stato migliorato e rilasciato sotto forma di DLSS 2.0. L'azienda ha anche cercato di renderlo più accessibile agli sviluppatori in modo che non abbia bisogno di essere addestrato su giochi particolari per dare le migliori prestazioni, ma invece potrebbe essere più ampiamente integrato in quanti più giochi possibile.

DLSS è anche supportato da Unreal Engine e funzionerà anche con Unity, il che significa che funzionerà con i motori di gioco più comunemente usati e una vasta gamma di giochi.

Ancora, l'implementazione di DLSS dipende dagli sviluppatori, ma l'abbiamo visto in un certo numero di giochi. Nvidia ha anche alcune affermazioni audaci sui miglioramenti delle prestazioni che DLSS offre ai seguenti titoli:

Outriders - Con DLSS, ogni GPU GeForce RTX può raggiungere i 60 frame al secondo a 1440p con NVIDIA DLSS abilitato, e lo scaling a 4K arriva al 73%, trasformando ogni GPU da GeForce RTX 3060 Ti in su in una GPU 4K.

- Con DLSS, ogni GPU GeForce RTX può raggiungere i 60 frame al secondo a 1440p con NVIDIA DLSS abilitato, e lo scaling a 4K arriva al 73%, trasformando ogni GPU da GeForce RTX 3060 Ti in su in una GPU 4K. DEATH STRANDING - DLSS abilita 100+ FPS a 1440p per tutte le GPU RTX, e può

fornire 60+ FPS a 4K.

- DLSS abilita 100+ FPS a 1440p per tutte le GPU RTX, e può fornire 60+ FPS a 4K. F1 2020 - DLSS permette 100+ FPS a 1080p per tutte le GPU RTX e 60+ FPS a 4K con impostazioni massime per le GPU RTX 2060 Super e superiori.

- DLSS permette 100+ FPS a 1080p per tutte le GPU RTX e 60+ FPS a 4K con impostazioni massime per le GPU RTX 2060 Super e superiori. Controllo - DLSS permette ai giocatori di ottenere 60+ FPS a 1440p con le impostazioni massime e il ray tracing abilitato su RTX 2070 Super e GPU superiori.

- DLSS permette ai giocatori di ottenere 60+ FPS a 1440p con le impostazioni massime e il ray tracing abilitato su RTX 2070 Super e GPU superiori. MechWarrior 5: Mercenaries - DLSS consente 60+ FPS a risoluzioni 4K per la RTX 2070 Super e le GPU superiori, e garantisce 80+ FPS a 1440p per tutte le GPU RTX.

- DLSS consente 60+ FPS a risoluzioni 4K per la RTX 2070 Super e le GPU superiori, e garantisce 80+ FPS a 1440p per tutte le GPU RTX. Deliver Us the Moon - DLSS permette a RTX 2060 e RTX 2060 Super di essere giocate alle impostazioni massime con ray tracing abilitato fino a 1440p.

Wolfenstein: Youngblood - DLSS permette alle GPU RTX di vedere fino a un incremento delle prestazioni di 2 volte a 4K, consentendo un'esperienza molto più fluida.

- DLSS permette alle GPU RTX di vedere fino a un incremento delle prestazioni di 2 volte a 4K, consentendo un'esperienza molto più fluida. Red Dead Redemption 2 - DLSS permette ai giocatori di ottenere oltre 60 FPS in Red Dead con le impostazioni massime. Nvidia sostiene che con una 3060 Ti si possono ottenere oltre 60 FPS a 1440p e se si ha una 3070 o meglio si possono ottenere gli stessi alti FPS anche a 4K.

- DLSS permette ai giocatori di ottenere oltre 60 FPS in Red Dead con le impostazioni massime. Nvidia sostiene che con una 3060 Ti si possono ottenere oltre 60 FPS a 1440p e se si ha una 3070 o meglio si possono ottenere gli stessi alti FPS anche a 4K. Indietro 4 Sangue - DLSS può migliorare le prestazioni di gioco fino al 46% con questo titolo che Nvidia sostiene. Questo permette praticamente ad ogni giocatore con GeForce RTX di massimizzare la grafica e ottenere una risoluzione 4K con 60FPS

- DLSS può migliorare le prestazioni di gioco fino al 46% con questo titolo che Nvidia sostiene. Questo permette praticamente ad ogni giocatore con GeForce RTX di massimizzare la grafica e ottenere una risoluzione 4K con 60FPS Baldur's Gate 3 - l'ultimo aggiornamento di Baldur's Gate 3 ha acquistato DLSS al gioco e ha aumentato le prestazioni fino all'88% a 4K. Nvidia dice che se avete una RTX 3060 Ti otterrete 4K a 60FPS con questo gioco.

- l'ultimo aggiornamento di Baldur's Gate 3 ha acquistato DLSS al gioco e ha aumentato le prestazioni fino all'88% a 4K. Nvidia dice che se avete una RTX 3060 Ti otterrete 4K a 60FPS con questo gioco. Battlefield 2042 - Nvidia dice che i giocatori possono aspettarsi il doppio delle prestazioni a 4K con DLSS attivo.

La lista ufficiale dei giochi che supportano DLSS è in continua espansione, ma attualmente include:

Miglior VPN 2022: le 10 migliori offerte VPN negli Stati Uniti e nel Regno Unito Di Roland Moore-Colyer · 14 settembre 2021 · Se stai cercando di usare una VPN per tenerti al sicuro online o siti geo-sbloccati, ti abbiamo coperto da NordVPN, ExpressVPN, Surfshark e altri

Amid Evil

Alan Wake rimasterizzato

Anthem

L'avventura di Aron

Back 4 Blood

Baldur's Gate 3

Campo di battaglia 2042

Campo di battaglia V

Memoria brillante

Call Of Duty: Black Ops Guerra Fredda

Call of Duty: guerra moderna

Call of Duty: Zona di guerra

Controllo

Crysis Remastered e Crysis Remastered Trilogy

Cyberpunk 2077

Morte Stranding

Consegnateci la luna

DOOM eterno

Enlisted

Everspace 2

F1 2020

Final Fantasy XV

Fortnite

Ghostrunner

Grand Theft Auto: la trilogia

Nel raggio VR

Conflitto di ferro

Giustizia

Il viaggio dei costruttori Lego

Vendicatori della Marvel

Mechwarrior V: Mercenaries

Metro Exodus

Metro Exodus edizione migliorata per PC

Minecraft

Monster Hunter: World

Mount & Blade II Bannerlord

Conchiglia mortale

Naraka: Bladepoint

Nioh 2: l'edizione completa

No Man's Sky

Outriders

Rainbow Six Siege

Red Dead Redemption 2

Pronti o non pronti

Redout: Assalto allo spazio

Ruggine

Acciaio tagliato

Scavengers

Ombra del Tomb Raider

System Shock Demo

Il mezzo

Il bosco fatato

Tuono di guerra

Guardare i cani Legion

Wolfenstein Youngblood

Chiave

Nvidia dice che con DLSS abilitato in Rainbow Six Siege è possibile ottenere un aumento delle prestazioni fino al 50% mentre si gioca a 4K. L'azienda dice che si possono ottenere oltre 100 FPS anche con la grafica al massimo.

DLSS sta arrivando anche nei seguenti giochi nel prossimo futuro:

Icarus

Industria

Viaggio del costruttore LEGO

MORIRE : 1983

L'ascesa

La persistenza

Non sono solo i grandi titoli di gioco ad avere il supporto DLSS. Ci sono anche numerosi titoli indie che hanno capacità DLSS, tra cui:

Anatomia della paura

Apocalisse: Edizione 2.0

Oltre le linee nemiche 2

Corpi d'acqua VR

Chivalry 2

ChronoTecture: L'epilogo

Cioni di Vega

Regno della morte

Stati profondi [VR]

Uscita da

Palla dell'equilibrio di caduta

F.I.S.T.: Torcia Forgiata nell'Ombra

Frozenheim

Helios

Höll Spazio 5D6

L'ultima speranza sulla terra

Loverowind

Mortal Online 2

Leggende Powerslide

RAZE 2070

Richiamo

REFICUL 666

Acciaio reciso

Dossier dell'anima

Spada e Fata 7

Spade di leggende online

All'inferno con esso

Pietre gemelle: Il viaggio di Bukka

Uncrashed: Simulatore di drone FPV

Boschi sconosciuti

Valle di Wakamarina, Nuova Zelanda

Yag

Con aggiornamenti più recenti Nvidia ha abilitato il supporto DLSS per i giochi di realtà virtualetra cui No Man's Sky, Into The Radius e Wrench.

Se volete saperne di più su DLSS, potete leggere sul sito ufficiale di Nvidia.

Scritto da Adrian Willings.