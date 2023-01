I portatili da gioco di MSI sono ora ancora migliori grazie a DLSS 3 e ai processori Intel di 13a generazione

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - A Las Vegas, MSI è presente al CES con una serie di laptop della sua linea 2023. Tra questi, i nuovi laptop per il gaming che integrano sia la grafica Nvidia GeForce RTX serie 40 che i processori Core HX di 13a generazione di Intel.

Con questi laptop, MSI promette un "salto quantico" nelle prestazioni di gioco grazie all'architettura Nvidia Ada Lovelace delle ultime GPU. Ciò consente l'accesso all'upscaling AI-powered con DLSS 3 e al glorioso ray-tracing.

Oltre ai miglioramenti grafici, questi ultimi laptop ottengono anche un aumento delle prestazioni grazie all'ultima generazione di CPU Intel.

MSI dichiara di aver potenziato le termiche con heatpipe migliorate e dedicate per garantire le massime prestazioni su tutta la gamma di laptop, dai modelli di fascia alta MSI Titan a quelli entry-level Katana.

Computer portatili MSI Titan GT e Raider GE

All'estremità superiore della gamma 2023 si trovano i computer MSI Titan GT e Raider GE, che montano un processore Intel Core i9-13980HX e una GPU Nvidia GeForce RTX 4090.

Questi laptop da gioco aumentano anche le prestazioni grazie alla tecnologia MSI OverBoost Ultra, che spinge le prestazioni della GPU e della CPU a 250W di potenza totale o supporta una frequenza di 5,2GHz per gli otto core P.

Anche dal punto di vista visivo questi laptop dovrebbero essere straordinari: il Titan GT sfoggia il primo display Mini LED 4K/144Hz al mondo, che vanta una luminosità di picco di 1.000 nit tramite 1.000 zone di local dimming.

Nel frattempo, anche MSI Raider GE promette immagini straordinarie con un display 16:10 QHD+ a 240 Hz. Insieme a uno chassis aggiornato che include una lightbar a matrice migliorata per un'estetica da far girare la testa.

Serie MSI Stealth

La serie Stealth comprende ora una gamma di portatili da 14, 15, 16 e 17 pollici.

Gli Stealth 14 Studio e Stealth 16 Studio hanno un telaio in lega di magnesio e alluminio e un design sottile e leggero. Come per i portatili di fascia alta, anche questi Stealth vantano la tecnologia termica MSI Vapor Chamber per garantire un funzionamento fresco e silenzioso.

MSI sostiene che lo Stealth 14 Studio è il portatile da gioco da 14 pollici più potente in circolazione. Mentre gli altri laptop Studio sono anche convalidati da Nvidia Studio, il che li rende ideali per i creatori di contenuti.

L'azienda afferma che lo Stealth 15 offre l'esperienza più coinvolgente con un display OLED ad alta frequenza di aggiornamento da 204 Hz che vanta un tempo di risposta di 0,2 ms e una gamma di colori DCI-P3 al 100%.

Nel frattempo, la tecnologia Nvidia Max-Q aiuta a ottimizzare le prestazioni, la durata della batteria e l'alimentazione per la migliore efficienza durante il gioco o il lavoro.

Macchine entry-level ispirate al cyberpunk

Oltre ai nuovi portatili entry-level MSI Katana, Sword e Pulse, MSI ha presentato anche una nuova serie di portatili entry-level dal design futuristico ispirato al cyberpunk. Questo design comprende uno chassis traslucido che consente di vedere il funzionamento interno e le parti meccaniche dei computer portatili. Sicuramente qualcosa di diverso per coloro che sono annoiati dai soliti design dei portatili da gioco.

