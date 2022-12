MSI equipaggia il portatile da gioco Titan GT77 con un display Mini LED 4K

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - MSI ha annunciato il portatile da gioco di punta Titan GT77, ma la maggior parte dell'attenzione su questa macchina sarà rivolta al display.

Questo perché ha forse il display con le specifiche più elevate che si possano trovare su un portatile, non solo 4K 144Hz, ma anche un pannello Mini LED.

Il Mini LED ha fatto il suo ingresso nei laptop nell'ultimo anno, ad esempio il MacBook Pro ne è dotato. La tecnologia del display consente un'illuminazione molto più precisa grazie alla matrice di retroilluminazione Mini LED utilizzata, con una conseguente migliore qualità dell'immagine.

La risoluzione 4K si traduce in un maggiore livello di dettaglio, mentre il refresh a 144 Hz si traduce in animazioni e grafica più fluide. La luminosità di picco del display di MSI Titan GT77 è di oltre 1000 nits, per cui si ottiene un impatto reale anche nelle immagini HDR.

Si tratta di un display da 17,3 pollici e MSI dichiara che offrirà una potenza di elaborazione e una GPU Nvidia GeForce da primato, ma per ora MSI non si spinge oltre.

Ci aspettiamo che si tratti del nuovo hardware Intel di 13a generazione "Raptor Lake" e si può notare che l'immagine di MSI per il portatile include le scritte HX e 13V.

Ci aspettiamo inoltre hardware Nvidia GeForce RTX 40.

Tutto sarà confermato al CES 2023, dove ci aspettiamo il lancio di una serie di nuovi laptop con il nuovo hardware di Intel.

Scritto da Chris Hall.