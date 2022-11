Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - MSI ha annunciato il Project 491C, quello che definisce il "primo monitor da gioco curvo WD-OLED super ultra-wide al mondo" in vista del CES2023.

Presentato tramite un post su Twitter dall'account MSI Gaming, il nuovo monitor promette molto senza però fornire molte informazioni. Sappiamo che è dotato di un pannello QD-OLED a 240 Hz e che MSI afferma che chiunque si sieda di fronte a questo monitor "godrà di un'esperienza visiva di gran lunga migliore di qualsiasi altra prima".

In pratica è tutto. Tuttavia, possiamo aspettarci di saperne di più su questo dispositivo molto presto. MSI afferma che ulteriori informazioni sul Project 491C "arriveranno presto", il che significa che dovremo aspettare il CES2023. L'evento avrà inizio il 5 gennaio 2023 e durerà fino all'8 gennaio 2023. MSI non sarà l'unica a partecipare, ma ha appena fatto in modo di essere uno dei primi stand a cui le persone si rivolgeranno.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Il PRIMO monitor da gioco curvo super ultra-wide al mondo, con un pannello QD-OLED da 240 Hz, è pronto a garantire un'esperienza visiva di gran lunga migliore di qualsiasi altra prima. Preparatevi al CES2023 per il debutto del nostro Project 491C. #MSIxCES2023 #InnovationAward pic.twitter.com/tbTC8ognaD- MSI Gaming (@msigaming) 24 novembre 2022

Naturalmente ci sono ancora molte domande da porre a queste persone. Non conosciamo la risoluzione di questo dispositivo, né abbiamo idea di quanto costerà o quando sarà in vendita. Ci aspettiamo già che la prima risposta sia "molto", ma la seconda, a questo punto, è un'incognita. I prodotti annunciati al CES possono arrivare quasi subito o un anno dopo, quindi non iniziate ancora a mettere da parte i soldi.

Per quanto riguarda le dimensioni di questo dispositivo, il nome suggerisce che sarà di 49 pollici. Ma aspetteremo un annuncio vero e proprio per esserne certi.

Scritto da Oliver Haslam.