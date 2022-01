MSI rivela nuovi laptop per giochi e creator al CES 2022

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Con il CES 2022 in pieno svolgimento, tutti i marchi più grandi e migliori stanno sfoggiando vari prodotti per il 2022.

Non uno che si riposa sugli allori, MSI ha rivelato una serie di laptop per giochi e creator per quest'anno, nonché alcune interessanti modifiche hardware.

Uno di questi cambiamenti include una nuovissima tecnologia di raffreddamento esclusiva sotto forma di un pad di raffreddamento termico in metallo liquido che si scioglie quando raggiunge i 58° Celsius (136° F) e fornisce un raffreddamento della CPU più efficiente, aumentando così le prestazioni fino al 10% .

La società ha rivelato diversi nuovi laptop, inclusi alcuni che vantano la nuova scheda grafica per laptop Nvidia GeForce RTX 3080 Ti per prestazioni di punta.

Accanto a questo hardware arriva la quarta generazione di Max-Q Technologies, con CPU Optimizer, Rapid Core Scaling e Battery Boost 2.0. Ciò significa prestazioni, efficienza e durata della batteria migliorate per i modelli 2022.

Per la serie MSI Stealth GS, MSI ha apportato alcune modifiche tra cui una nuova cerniera in lega più resistente, un nuovo colore "core black" per il GS77 e un touchpad e una dimensione dei tasti ingranditi per garantire un'esperienza di digitazione più confortevole e soddisfacente. Il modello 2022 racchiude anche sei altoparlanti con la promessa di alti più nitidi e bassi potenti.

Questi laptop MSI Stealth sono dotati di un processore Intel Core i9-12900H, GPU Nvidia GeForce RTX 3080 Ti, 32 GB di RAM DDR5 e anche un SSD PCIe gen 4 da 1 TB. Con le opzioni dello schermo da 1080p 360Hz a 4k 120Hz, qui c'è un sacco di potenziale per i giocatori.

In quanto macchine da gioco per eccellenza di MSI, anche la serie Raider GE è stata aggiornata per il 2022. L'aggiunta del pad in metallo liquido promette prestazioni extra, ma MSI afferma anche che otterrai un'esperienza veloce e fluida con questo grazie a un massimo di 4K display e modalità grafiche discrete anche.

MSI Raider GE76 (17 pollici) e Raider GE66 (15,6 pollici) promettono prestazioni eccezionali con una CPU Intel Core i9-12900HK, fino a una GPU Nvidia GeForce RTX 3080 Ti, 32 GB di RAM DDR5 4800 MHz e un SSD da 1 TB.

MSI ha collaborato con Ubisoft per creare una Rainbow Six Extraction Edition del Crosshair 15. Un design "futuristico" per laptop da gioco con punti salienti ed "elementi fantascientifici" ispirati al gioco. Questo Crosshair 15 a tema speciale racchiude fino a un processore Intel Core i9-12900H, una GPU Nvidia GeForce RTX 3070, fino a 64 GB di RAM DDR4 e un SSD da 1 TB.

Dal punto di vista del display, questa edizione speciale ha un pannello da 15,6 pollici Quad HD (1440p) con frequenza di 165Hz compatibile con DCI-P3 al 100%. Ti costerà $ 1.999. Quindi, se sei eccitato per il gioco, adorerai sicuramente questo.

MSI ha anche aggiornato una serie di altri laptop nella sua linea di creatori, incluso l'MSI Pulse GL76/66 che ha un flusso d'aria migliore del 15%. Il Creator Z17 è stato anche presentato come il primo laptop da 17 pollici al mondo a supportare il tocco della penna. Quel laptop ha uno schermo 16:10 con un design a cornice sottile e tecnologia True Color.

