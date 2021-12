Come guardare le due vetrine virtuali del CES di MSI: MSI Gameverse e MSI-Verse

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - MSI ha cancellato la sua presenza fisica al CES di quest'anno e sta invece organizzando eventi online per mostrare i suoi ultimi prodotti.

L'azienda ha preparato due eventi per l'inizio di gennaio: MSI Gameverse e MSI-VERSE. Questi due diversi eventi MSI sono destinati a mostrare vari prodotti per la line-up 2022 di MSI, inclusi prodotti per il gioco e la creazione di contenuti.

Ecco tutto quello che c'è da sapere sugli eventi virtuali MSI CES.

MSI ha due eventi diversi: MSI Gameverse e MSI-VERSE. MSI Gameverse è impostato per mostrare l'ultima linea di laptop di MSI per il 2022.

Mentre MSI-VERSE è suddiviso in tre diverse aree di interesse: gioco, creazione di contenuti e affari e produttività. Quest'ultimo evento dovrebbe essere interessante per i fan in quanto avrai l'opportunità non solo di vedere cosa sta arrivando, ma anche di partecipare con i giochi e anche la possibilità di vincere premi.

MSI Gameverse è previsto per il 4 gennaio.

Ecco i tempi globali per il lancio:

San Francisco - 13:00 PDT

New York - 16:00 EDT

Londra - 21:00 GMT

Berlino - 22:00 CEST

Taipei - 05:00 CST

Puoi guardarlo direttamente qui:

In alternativa, vai sul sito ufficiale e aggiungilo al tuo calendario.

MSI-verse è previsto per il giorno successivo, il 5 gennaio. Ecco i tempi globali per il lancio:

San Francisco - 10:00 PDT

New York - 13:00 EDT

Londra - 18:00 GMT

Berlino - 19:00 CEST

Taipei - 03:00 CST

MSI-VERSE arriverà presto il 5 gennaio 2022

Preparati ad entrare nel mondo virtuale di MSI. #MSIVERSE #CES2022 #TechMeetsAesthetic pic.twitter.com/kGjMjcbwxW — MSI Gaming (@msigaming) 30 dicembre 2021

Tieni d'occhio i canali social di MSI per saperne di più: YouTube , Twitter , Facebook e Instagram .