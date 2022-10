Il PC di sviluppo Windows on Arm di Microsoft è un aspirante Mac mini da 599 dollari

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Microsoft ha reso disponibile un nuovissimo PC di sviluppo Windows on Arm che assomiglia più che leggermente al Mac mini di Apple. E questa è una buona cosa.

La macchina, che Microsoft chiama Windows Dev Kit 2023, era originariamente nota come Project Volterra, ma l'obiettivo è sempre lo stesso: Microsoft vuole rendere più facile per gli sviluppatori creare applicazioni per Windows on Arm e per farlo ha bisogno di una macchina su cui farlo.

Questa macchina assomiglia molto a un Mac mini, ma con all'interno un hardware decisamente non Apple. C'è una piattaforma Snapdragon 8cx Gen 3 di Qualcomm abbinata a 32 GB di RAM e a un SSD NVMe da 512 GB. Non ci sono molte porte, ma quelle importanti sono presenti. Ciò significa una coppia di porte USB-C 3.2 Gen 2 sul lato e due porte USB-A 3.2 Gen 2 sul retro. Qui gli sviluppatori troveranno anche una porta Ethernet e una Mini DisplayPort.

Oltre a questo, c'è un'unità di elaborazione neurale che dovrebbe consentire agli sviluppatori di lavorare con l'apprendimento automatico e l'intelligenza artificiale quando se ne presenta la necessità.

Chi possiede il Windows Dev Kit avrà accesso a speciali versioni Arm del software Microsoft, tra cui Teams, Office, OneDrive e altro ancora.

La nuova scatola di trucchi di Microsoft è ora disponibile nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Australia, Canada, Cina, Francia, Germania e Giappone con un prezzo di 599 dollari / 570 sterline / 699 euro.

Scritto da Oliver Haslam.