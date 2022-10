Surface Studio 2+ ha ora una maggiore potenza di elaborazione per la progettazione e il rendering 3D

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Microsoft ha rilasciato il Surface Studio originale nel 2016 e poi il Surface Studio 2 nel 2018. Ora, durante l'evento autunnale di Microsoft, l'azienda ha rivelato l'ultima iterazione sotto forma di Surface Studio 2+.

Questo dispositivo è stato riarchitettato con un processore Intel Core H-35 aggiornato e dotato di una scheda grafica discreta Nvidia GeForce RTX 3060.

Secondo Microsoft, questo significa non solo il 50% in più di prestazioni della CPU, ma anche migliori capacità grafiche. L'ideale per i lavori di progettazione 3D o di rendering.

L'azienda dichiara inoltre di aver migliorato il display, le fotocamere, i microfoni, le porte e altro ancora. Viene fornito con Windows 11 di serie, che rende più facile il multitasking con layout a scatto e lo split-screen dell'ampio display da 28 pollici.

Processore Intel Core i7-11370H e GPU Nvidia GeForce RTX 3060 con 6 GB di memoria GDDR6.

33GB DI RAM DDR4, 1TB SSD

Display PixelSense da 28 pollici con risoluzione 4500 x 3000 (192 PPI)

Multi-touch a 10 punti, profilo di colore sRGB e Vivid, display DCI-P3

Supporto Dolby Vision, Gorilla Glass 3

È possibile utilizzare il touch screen per navigare o una penna digitale per disegnare e, naturalmente, poiché il Surface Studio 2+ è regolabile in più angolazioni, sarà facile utilizzarlo per le vostre esigenze creative.

Surface Studio 2+ dispone anche di Dolby Vision e Dolby Atmos per migliorare la vostra esperienza. Grazie alla fotocamera migliorata e ai microfoni Studio Mics aggiornati, Microsoft sostiene che anche le chiamate saranno più belle.

Scritto da Adrian Willings.