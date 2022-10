Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Durante l'evento autunnale di Microsoft, l'azienda ha presentato una serie di dispositivi diversi, tra cui il Surface Laptop 5, il Surface Pro 9 e il Surface Studio 2+.

Il Surface Laptop 5 è il seguito del Surface Laptop 4 e Microsoft dichiara che ha una potenza superiore del 50% rispetto al dispositivo precedente. Inoltre, la batteria ha un'autonomia di ben 17 ore per affrontare la giornata.

Oltre al classico design del Surface Laptop, il nuovo dispositivo presenta aggiornamenti che includono Thunderbolt 4 e utilizza la piattaforma Intel Evo con processori Intel di 12a generazione. Questo significa un multitasking più veloce e migliori prestazioni in qualsiasi attività.

Display PixelSense da 13,5 pollici con risoluzione di 2256 x 1504 (201 PPI) e multi-touch a 10 punti

Display PixelSense da 15 pollici con risoluzione di 2496 x 1664 (201 PPI) e multi-touch a 10 punti+.

Processore Intel 12th Gen Core i5-1235U o i7-1255U e grafica Intel Iris Xe

Fino a 32 GB di RAM LPDDR5x e fino a 1 TB di SSD

Il Surface Laptop 5 può essere dotato di un display PixelSense da 13,5 pollici (touchscreen) o da 15 pollici con rapporto di aspetto 3:2 e Dolby Vision IQ. L'aggiunta della tecnologia Dolby Vision significa una migliore qualità dell'immagine e la promessa di colori vividi e di un contrasto netto, indipendentemente dalle condizioni di illuminazione.

Questa volta Microsoft punta tutto su Dolby, con un sistema di altoparlanti che include l'elaborazione spaziale 3D Dolby Atmos per un suono più coinvolgente.

Il nuovo Surface Laptop 5 è disponibile in diversi colori, tra cui Platinum con Alcantara, Sage, Matte Black e Sandstone. Il modello da 15 pollici, invece, è disponibile solo in Platino e Nero opaco. Per saperne di più, cliccate qui.

