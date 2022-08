Come disattivare Cortana in Windows

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Cortana è la risposta di Microsoft a Google Assistant, Siri di Apple e Alexa di Amazon. Si tratta di un assistente vocale digitale integrato direttamente in Windows, il che significa che è sufficiente dire"Ehi, Cortana" per ottenere aiuto quando se ne ha bisogno.

Per alcuni, tuttavia, l'idea di avere un altro dispositivo che ascolti ogni vostra parola potrebbe essere fastidiosa. Non c'è da preoccuparsi, perché è possibile disattivare Cortana con relativa facilità.

Prima di iniziare, vale la pena di notare che Cortana non è abilitata di default in Windows 11. Quindi, se volete disabilitare Cortana, potete farlo con una certa facilità. Quindi, se volete disabilitarla, dovrete preoccuparvi solo di questo aspetto in Windows 10.

Uno dei modi più semplici per disabilitare Cortana è impedire che si carichi quando Windows lo fa. È possibile scegliere quali app caricare quando si accende il PC, quindi disabilitare Cortana impedirà che venga caricata.

Per farlo è necessario aprire Task Manager. Ci sono diversi modi per farlo. È possibile premere il tasto Windows sulla tastiera e digitare "Task Manager" per trovarlo, fare clic con il tasto destro del mouse sulla barra delle applicazioni e fare clic per avviarlo oppure utilizzare la nostra scorciatoia preferita e seguire questi passaggi:

Premere CTRL+SHIFT+ESC per avviare Task Manager. Cercare la scheda Avvio e fare clic su di essa Cercate nell'elenco delle applicazioni e cercate Cortana Fare clic con il pulsante destro del mouse su Cortana e fare clic su Disattiva.

Già che ci siete, vi consigliamo di disabilitare tutto ciò che non utilizzate nelle vostre attività quotidiane e che è essenziale per il vostro lavoro o il vostro divertimento. Molte applicazioni installate in modo subdolo cercheranno di avviarsi all'avvio e questo può rallentare molto il tempo di avvio del computer.

È possibile disabilitare Cortana anche tramite le impostazioni di sistema delle app di avvio. Per accedervi:

Fare clic sul pulsante Start o premere il tasto Windows e digitare "app di avvio". Fare clic sulle impostazioni di sistema delle app di avvio Trovare Cortana nell'elenco delle app di avvio. Fare clic su Disattiva

Questo funziona sia in Windows 10 che in Windows 11, quindi è possibile disattivare le app che non si desidera avviare automaticamente con pochi clic.

Se volete essere doppiamente sicuri che Cortana sia disattivata, potete andare nelle impostazioni delle app e fare clic su alcuni pulsanti per disattivare Cortana.

Fare clic sul pulsante Start o premere il tasto Windows sulla tastiera Andare su "tutte le app". Trovare Cortana nell'elenco Fare clic con il tasto destro del mouse su Cortana e fare clic su "impostazioni dell'app" o "altre impostazioni". Cercare l'impostazione "Esegue all'accesso" e disattivarla.

Qui è presente anche un'impostazione per il microfono, che consente di disabilitare l'accesso di Cortana al microfono.

Se la disattivazione di Cortana non è sufficiente, potete sempre disinstallarlo. Purtroppo, non è così semplice come andare nel pannello di controllo e fare clic sulle impostazioni di aggiunta o rimozione dei programmi. È necessario un po' di trucco per farlo.

Fate clic sul pulsante Start o premete il tasto Windows e digitate Powershell. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Windows Power shell e fare clic su "Esegui come amministratore". Una volta avviata, digitate Get-AppxPackage -allusers Microsoft.549981C3F5F10 | Remove-AppxPackage Premete invio

Questo rimuoverà Cortana dal sistema, ad eccezione di alcuni file di registro. La rimozione di questi ultimi potrebbe essere troppo aggressiva per la maggior parte delle persone, quindi consigliamo di saltarla.

Scritto da Adrian Willings.