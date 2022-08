Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Secondo alcune fonti, il prossimo aggiornamento di Windows 11 di Microsoft sarà probabilmente distribuito il 20 settembre 2022.

Secondo The Verge, Microsoft sta testando da mesi l'aggiornamento 22H2, che sarà disponibile il mese prossimo tramite Windows Update.

Tra i miglioramenti attesi ci sono le cartelle di app nel menu di avvio, il supporto al drag and drop per la barra delle applicazioni, oltre a nuovi gesti e animazioni touch.

Saranno aggiunte anche alcune funzioni di accessibilità, tra cui una funzione di sottotitolazione in tempo reale per i non udenti e gli ipoudenti.

Sarà inoltre disponibile uno strumento chiamato Voice Access, che consentirà agli utenti di controllare il PC con la voce.

Il Task Manager è stato rielaborato e ora avrà una modalità scura e un layout più gradevole. Avrà anche una modalità di efficienza per limitare le applicazioni che occupano le risorse.

Snap Layout dovrebbe subire notevoli miglioramenti, rendendo più semplice la disposizione delle app come desiderato.

Infine, Microsoft sta lavorando anche all'aggiunta di schede a Esplora file, ma questo arriverà un po' più tardi e non è previsto per il 20 settembre.

Il rapporto suggerisce anche che vedremo nuovi prodotti Microsoft Surface in autunno, per celebrare il decimo anniversario del marchio Surface.

Microsoft non ha annunciato ufficialmente la data di rilascio dell'aggiornamento 22H2 o un evento Surface di qualsiasi tipo, quindi, naturalmente, le date potrebbero cambiare,

Se desiderate provare in anticipo il nuovo aggiornamento, l'anteprima della versione finale è disponibile per i Windows Insider qui.

Scritto da Luke Baker.