Microsoft Surface Laptop Go 2 in arrivo, nome in codice "Zuma"

(Pocket-lint) - Un nuovo Microsoft Surface Laptop Go è in arrivo molto presto, secondo un rapporto.

Presumibilmente con il nome in codice "Zuma", il Surface Laptop Go 2 si dice sia il programma di rilascio di Microsoft per la prima metà di quest'anno. Ciò significa che è atteso entro giugno.

Fonti hanno detto a Windows Central che sarà spedito con un processore aggiornato e una nuova colorazione.

Il sito sostiene anche che il Surface Laptop Go 2 avrà un prezzo simile al suo predecessore - circa 549 dollari per il modello entry-level. Sarà alimentato da un processore Intel Core i5 di 11a generazione, con 4GB di RAM e 64GB di storage.

Ci saranno anche un paio di modelli con specifiche più elevate, si dice.

Per quanto riguarda il design, il portatile sottile sarà caratterizzato dalla stessa dimensione dello schermo da 12,4 pollici e avrà un design esterno simile a quello dell'attuale Surface Laptop Go.

Tuttavia, ci sarà un nuovo colore per il Go 2: Sage. Questo si unirà a Platinum, Ice Blue e Sandstone.

Considerando i tempi, ci sono tutte le possibilità che sarà annunciato durante la conferenza degli sviluppatori di Microsoft - Build - a maggio. Sarà un evento solo virtuale anche quest'anno, dal 24 al 26 maggio 2022.

Se è così, la data di spedizione sarà intorno all'inizio di giugno.

Scritto da Rik Henderson.