Una falsa pagina di download di Windows 11 vuole rubare i tuoi dati

(Pocket-lint) - Se stai cercando di eseguire l'aggiornamento a Windows 11 , fai particolare attenzione, poiché esiste una pagina di download falsa che sta diffondendo malware.

Sì, questo tipo di truffe non è una rarità, ma questa utilizza una replica dall'aspetto particolarmente autentico del sito Web Microsoft , il che lo rende ancora più pericoloso.

Gli accurati ricercatori di HP hanno rapidamente scoperto la truffa e pubblicato un rapporto di ricerca approfondito sull'argomento.

Il sito Web falso si trova su windowsupgraded (dot) com, anche se non consigliamo di andare lì per ovvi motivi.

La pagina clonata utilizza un programma di installazione RedLine Stealer in grado di rubare password salvate, informazioni sulla carta di credito, dati di completamento automatico e persino criptovaluta.

Il rapporto di HP menziona un attacco simile in cui il sito Web Discord è stato clonato nel dicembre 2021, spingendo gli utenti ignari a scaricare lo stesso strumento Redline Stealer.

Il sito Web della truffa Discord utilizzava lo stesso registrar di domini e server DNS, suggerendo che potrebbe essere lo stesso aggressore.

Il modo migliore per proteggersi da questo malware è controllare attentamente l'URL prima di avviare il download e assicurarsi che anche il software antivirus funzioni e sia aggiornato.

Se stai cercando di eseguire l'aggiornamento a Windows 11, potresti voler consultare la nostra guida semplice e sicura qui.

