Il nuovo mouse di Logitech è un passo avanti nell'ergonomia

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Logitech ha annunciato il Lift, un nuovo mouse nella sua gamma di accessori ergonomici Ergo, che dovrebbe essere ideale per tutti coloro che soffrono di dolori al polso usando un mouse normale per lunghi periodi di tempo.

Il mouse si colloca proprio nel mezzo delle opzioni di Logitech, da un punto di vista del prezzo - costerà 69,99 sterline, che è tutt'altro che a basso costo, ma impallidisce in confronto al più costoso MX Vertical che è stato in giro più a lungo e ha alcune opzioni di input in più.

Lift è un mouse verticale che mantiene la mano in una posizione più naturale mentre lo si usa, ed è davvero comodo da usare una volta che ci si abitua nel primo giorno o due. È disponibile nelle opzioni nero, bianco e rosa.

La cosa più importante è che Logitech ha anche creato una versione del mouse per i mancini, qualcosa che viene trascurato troppo spesso quando si tratta di ergonomia, quindi si dovrebbe essere in grado di trovare una versione che funziona per voi in entrambi i casi.

Abbiamo ottenuto alcuni spunti interessanti sulla quantità di prototipi e ricerche che vanno in un'unità ergonomica come il Lift di Logitech. È certamente vero che sempre più persone stanno cercando di rendere la loro vita lavorativa più confortevole, specialmente se lavorano da casa come molti di noi ora.

L'ascensore utilizza una singola batteria AA per ottenere fino a 18 mesi di utilizzo, piuttosto che una batteria ricaricabile a bordo, e può connettersi fino a tre dispositivi tramite Bluetooth, o utilizzando l'ultimo dongle Wi-Fi di Logitech.

Il mouse sarà disponibile per ordinare questo mese da Logitech,

Scritto da Max Freeman-Mills.