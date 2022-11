Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - LG ha annunciato un monitor intelligente da 32 pollici in grado di scaricare applicazioni, giocare in streaming e molto altro ancora, dotato anche di un supporto di montaggio ergonomico.

Con l'elegante numero di modello 32SQ780S, questo monitor è in realtà più simile a un televisore di quanto ci si possa aspettare, soprattutto quando si vede il supporto incorporato. Esegue WebOS 22, il che significa che è possibile scaricare tutte le applicazioni di streaming preferite. LG afferma che il display stesso ha una risoluzione 4K con supporto per HDR 10 e una gamma di colori DCI-P3 del 90%. Gli altoparlanti stereo da 5 watt integrati si occupano anche dell'audio per quando ci si vuole rilassare.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Ma ciò che differisce da un normale televisore è che ha anche delle app. Vere e proprie app di produttività, come quelle del PC o del Mac. Possono essere scaricate dall'LG Content Studio e il comunicato stampa afferma che Microsoft Office è supportato. Naturalmente è possibile collegare anche la propria attrezzatura: lo Smart Monitor dispone di porte HDMI e USB-C. Le opzioni di connettività includono anche Wi-Fi e Bluetooth.

Tutto questo fa sì che lo Smart Monitor sia solo questo, ma non bisogna dimenticare le funzioni TV. Se questo basta a stuzzicare il vostro appetito, sarete felici di sapere che lo Smart Monitor LG sarà in vendita all'inizio di novembre, anche se solo negli Stati Uniti. LG non ha dichiarato quanto costerà, ma sicuramente lo scopriremo presto.

Miglior VPN 2022: le 10 migliori offerte VPN negli Stati Uniti e nel Regno Unito Di Roland Moore-Colyer · 14 settembre 2021 Se stai cercando di usare una VPN per tenerti al sicuro online o siti geo-sbloccati, ti abbiamo coperto da NordVPN, ExpressVPN, Surfshark e altri

Scritto da Oliver Haslam.