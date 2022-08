LG 45GR95QE è un mastodontico monitor OLED curvo per i videogiochi

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - LG UltraGear ha presentato un enorme monitor OLED curvo da 45 pollici per il gioco in vista dell'IFA 2022.

Si tratta del primo display OLED da 45 pollici con una curvatura di 800R per un gioco coinvolgente e ad alta fedeltà.

Oltre alle sue dimensioni mastodontiche e ai profondi livelli di nero, il monitor è anche molto performante. Offre una frequenza di aggiornamento di 240 Hz e un tempo di risposta da grigio a grigio di 0,1 millisecondi.

A ciò si aggiunge una copertura del 98,5% dello spazio colore DCI-P3 e il supporto di HDR10.

Il monitor funziona con una risoluzione WQHD (3440 x 1440) e, come ci si aspetta, supporta frequenze di aggiornamento variabili.

Un aspetto che in passato si è rivelato difficile per i display curvi è la presenza di riflessi che distraggono. Fortunatamente, l'LG 45GR95QE è dotato di un rivestimento antiriflesso per attenuare questo problema.

Quando si tratta di tecnologia OLED, LG è uno dei migliori in circolazione, con i suoi televisori spesso in cima alle nostre classifiche di acquisto. Possiamo solo immaginare che queste prestazioni stellari saranno riproposte nell'ultimo monitor da gioco dell'azienda.

"Il nostro nuovissimo monitor da gioco UltraGear OLED eleva l'esperienza di gioco grazie allo schermo curvo, alla soluzione antiriflesso e alla frequenza di aggiornamento ultraveloce di 240Hz", ha dichiarato eo Young-jae, vicepresidente senior del settore IT di LG.

Non si sa ancora nulla sulla disponibilità o sul prezzo, ma LG presenterà il display all'IFA la prossima settimana. Speriamo di poterne sapere di più in quell'occasione.

Scritto da Luke Baker.