Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - LG ha svelato una serie di monitor da gioco UltraGear con specifiche di tutto rispetto che, secondo l'azienda, soddisfano le esigenze dei giocatori.

La gamma comprende l'UltraGear 48GQ900, l'atteso monitor OLED da gioco dell'azienda con schermo da 47,5 pollici, risoluzione 4K UHD, tempo di risposta di 0,1 ms, HDR10 e frequenza di aggiornamento di 138 Hz (overclockata).

A questo si affiancano due display Nano IPS più piccoli da 31,5 pollici: il 32GQ950 e il 32GQ850. Il primo offre una risoluzione fino a 4K con una frequenza di aggiornamento di 160Hz, VESA DisplayHDR 1000 e un tempo di risposta di 1ms. Mentre il 32GQ850 è a 1440p con una frequenza di aggiornamento di 260Hz.

LG afferma che i punti di forza sono la tecnologia ATW Polarizer, che garantisce "colori vivaci e precisi e neri profondi e scuri in un ampio angolo di visione".

Ovviamente, l'elevata frequenza di aggiornamento di questi monitor sarà sicuramente apprezzata dai giocatori di PC, ma l'attrazione maggiore potrebbe essere la prima apparizione del monitor OLED dell'azienda. LG sostiene che questo pannello offrirà una riproduzione dei colori superba e un contrasto eccellente.

Lo schermo utilizza anche il rivestimento antiriflesso a bassa riflessione (AGLR) di LG per garantire che le distrazioni siano ridotte al minimo e che ci si possa concentrare sui propri giochi per PC preferiti.

Tutti questi modelli LG UltraGear usciranno questo mese in Giappone, mentre altre regioni seguiranno in seguito, ma non si sa ancora quando.

Scritto da Adrian Willings.