Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Gli schermi a frequenza di aggiornamento variabile sono in circolazione da un po' di tempo e, mentre AMD e Nvidia hanno le proprie linee guida per la produzione di schermi FreeSync e G-Sync, non è mai esistito uno standard chiaro per il mercato nel suo complesso.

La Video Electronics Standards Association (VESA), che forse conoscete come l'azienda che si assicura che il vostro televisore abbia la giusta distanza tra i fori per le staffe a muro, è intervenuta per risolvere questo problema.

Per essere conforme al nuovo standard, un prodotto deve essere sottoposto a più di cinquanta test che mirano a valutare le capacità di aggiornamento variabile dei monitor e dei computer portatili.

"Il VESA AdaptiveSync Display CTS crea uno standard chiaro e coerente per le prestazioni di visualizzazione dei monitor da gioco e aiuta i consumatori a prendere decisioni di acquisto informate", ha dichiarato Jim Choate, compliance program manager di VESA.

"Primi al mondo a portare il nuovo logo AdaptiveSync Display, i monitor da gioco UltraGear di LG hanno ottenuto risultati straordinari in tutti i test applicabili".

I monitor a cui si fa riferimento sono il 27GP950 e il 27GP850 della linea di monitor da gioco UltraGear di LG. Entrambi sono dotati di pannelli Nano IPS di LG con elevate frequenze di aggiornamento e tempi di risposta da grigio a grigio di 1 millisecondo.

Seo Young-jae, vicepresidente senior e responsabile della business unit IT di LG Electronics Business Solutions Company, ha dichiarato: "Con i prossimi modelli 2022, tra cui UltraGear 27GP95R, non solo soddisferemo gli elevati standard dei test di prestazione VESA, ma soddisferemo anche le aspettative e le diverse esigenze dei consumatori di oggi".

Date un'occhiata a queste brillanti offerte sui portatili Nvidia RTX serie 30 Di Pocket-lint International Promotion · 23 Maggio 2022

squirrel_widget_12852599

Scritto da Luke Baker.