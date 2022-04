Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - I portatili della serie LG Gram sono stati a lungo i preferiti da coloro che cercano una combinazione di portabilità e prestazioni ottimali.

Ora, LG ha rivelato la sua linea Gram 2022 al mondo, con sette nuovi modelli. La nuova linea include una variante da 17 pollici, 16 pollici, 15 pollici e 14 pollici insieme a due modelli convertibili 2-in-1 e un monitor portatile.

Tutti i nuovi modelli sono dotati di processori Intel di 12a generazione insieme a SSD NVMe Gen4 e RAM LPDDR5 a bassa tensione. LG dice che questo dà loro un aumento delle prestazioni di circa il 22 per cento rispetto ai notebook Gram del 2021.

Tutti i modelli utilizzano pannelli WQXGA IPS in formato 16:10 con risoluzione 2560 x 1600. I nuovi display promettono immagini nitide e vibranti con alta luminosità e copertura del 99 per cento dello spazio colore DCI-P3.

I nuovi modelli Gram beneficiano di qualcosa chiamato LG Glance by Mirametrix. Progettato per migliorare la sicurezza per coloro che lavorano in remoto, e anche per risparmiare la durata della batteria, LG Glance blocca automaticamente lo schermo se l'utente si allontana dal suo portatile. Può anche rilevare se qualcuno sta sbirciando lo schermo sopra la sua spalla.

Un altro bel trucco offerto da LG Glance arriva quando si ha un display esterno attaccato, può tracciare i vostri occhi per vedere quando vi concentrate sull'altro display e spostare automaticamente il cursore del mouse e la finestra corrente su di esso. Grande idea, saremo interessati a vedere quanto bene funziona nel mondo reale.

Inoltre, i nuovi modelli hanno migliorato le caratteristiche della webcam per le videoconferenze e soddisfano il severo standard di durabilità militare degli Stati Uniti MIL-STD-810G, quindi dovrebbero essere pronti per qualsiasi cosa la vita possa gettare loro addosso.

Infine, LG ha introdotto un monitor portatile da 16 pollici che si collega tramite un unico cavo USB-C. Può essere utilizzato orizzontalmente o verticalmente per estendere il vostro spazio di lavoro e dispone di un display IPS 32:10.

Non abbiamo ancora date precise, ma LG dice che i suoi nuovi notebook Gram saranno distribuiti in Nord America, Europa e Asia nel secondo trimestre del 2022.

Scritto da Luke Baker.