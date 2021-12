Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - LG ha annunciato che due nuovi monitor faranno il loro debutto al CES 2022, mostrando alcune specifiche impressionanti che dovrebbero renderli perfetti per le molte persone che ora lavorano regolarmente da casa.

I due modelli in questione sono l'LG UltraFine Display (modello 32UQ85R) e l'LG DualUp Monitor (modello 28MQ780) e offrono un design elegante e minimalista che dovrebbe essere ugualmente a casa in un ufficio o in un ambiente domestico.

Il primo è l'offerta più elaborata, un display da 32 pollici con un pannello 4K che dovrebbe offrire una precisione millimetrica e colori straordinari, ma è il DualUp che sembra più rischioso e innovativo.

Offre un rapporto di aspetto 16:18 selvaggio per offrire efficacemente una forma che assomiglia a due monitor uno sopra l'altro, consentendoti di eseguire il multitasking in verticale anziché in orizzontale.

È un aspetto nuovo e sicuramente possiamo vedere alcune persone trovare molto utile mentre lavorano, e apparentemente offre lo stesso spazio sullo schermo di due display da 21,5 pollici. Potrebbe funzionare alla grande per chiunque abbia uno spazio sulla scrivania limitato a cui piace l'idea di avere più schermo con cui lavorare.

Entrambi i monitor verranno esplorati durante le presentazioni di LG al CES 2022, anche se se vuoi immergerti nelle loro specifiche esatte ora puoi controllare la versione di LG su di loro proprio qui .