LG presenta il suo primo laptop da gioco, l'UltraGear 17G90Q

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - LG è stata conosciuta per i suoi fantastici laptop nel corso degli anni, ci piace particolarmente la serie di notebook Gram, ma un'area che è sempre stata assente è quella dei giochi .

Oggi le cose cambiano, con l'annuncio dell'LG UltraGear 17G90Q . Non è il nome più orecchiabile, ma sicuramente ha un bell'aspetto.

Il nuovo laptop da gioco condivide il DNA con i suoi fratelli LG Gram nel suo design leggero e portatile. Pesa meno di 2,7 chilogrammi e ha uno spessore inferiore a 21,4 mm.

Nonostante il design sottile, LG ha racchiuso un processore Intel di 11a generazione e una Nvidia GeForce RTX 3080 Max-Q, quindi non sarà un problema quando si tratta di prestazioni di gioco.

Associato a un display IPS da 17 pollici a 300 Hz, questo piccolo laptop è pronto per alcuni seri titoli competitivi.

LG ha anche creato alcuni software, LG UltraGear Studio, per consentire agli utenti di personalizzare le opzioni e tenere traccia dei dati sulle prestazioni delle loro macchine. Ciò include la personalizzazione dell'illuminazione RGB per tasto della tastiera, ovviamente, perché quale laptop da gioco si vedrebbe senza di essa in questo giorno ed età.

Gli altoparlanti sono propagandati per fornire "suono realistico e tridimensionale" e hanno il supporto DTS:X Ultra, ma non è stato rivelato molto altro sul fronte audio.

Il vicepresidente senior del settore IT di LG, Seo Young-Jae, ha dichiarato in una dichiarazione a Pocket-lint: "Il laptop da gioco LG UltraGear ha tutto il necessario per affrontare gli ultimi giochi ad alte specifiche, offrendo il gameplay fluido e reattivo che tutti i giocatori desiderano"

"Il nostro primo laptop da gioco in assoluto, il 17G90Q si differenzia dai prodotti concorrenti con il suo hardware premium, lo schermo generoso e di alta qualità e un design elegante e leggero che massimizza la praticità e la portabilità."

L'LG 17G90Q verrà inizialmente lanciato negli Stati Uniti e in Corea del Sud all'inizio del 2022, seguito da altre regioni. LG annuncerà ulteriori dettagli e più prodotti per la sua linea UltraGear al CES di gennaio .