Lenovo rinnova i portatili IdeaPad Pro e IdeaPad Slim con un aggiornamento dei componenti interni Intel e Nvidia

(Pocket-lint) - Prima del CES, Lenovo ha svelato alcune versioni aggiornate dei suoi computer portatili con hardware di ultima generazione.

Si tratta di alcuni significativi aggiornamenti sotto il cofano sia dell'IdeaPad Pro 5i e dell'IdeaPad Pro 5 che dei portatili IdeaPad Slim 5i e IdeaPad Slim 5 Gen 8.

Questi aggiornamenti includono gli "ultimi" processori Intel e AMD e le schede grafiche Nvidia GeForce "Next-gen". Si tratta di riferimenti all'hardware volutamente vaghi, in quanto Lenovo ha scelto di rivelare questi laptop prima dell'annuncio completo dell'hardware che li alimenta, che avverrà durante la fiera di quest'anno.

Tuttavia, nonostante la mancanza di dettagli sulle specifiche, sappiamo alcune cose sui cambiamenti.

Per il 2023 l'IdeaPad Pro 5i e l'IdeaPad Pro 5 Gen 8 saranno disponibili in due diverse dimensioni: 14 e 16 pollici. Questi laptop avranno touchpad più grandi rispetto alle generazioni precedenti, oltre a una fotocamera IR Full HD con sensore ToF (Time of Flight) e funzionalità di login intelligente.

I modelli più grandi da 16 pollici dispongono anche di un nuovissimo Dynamic Display Switch che modifica la frequenza dei fotogrammi del display, offrendo una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, per un'esperienza più fluida e piacevole per gli occhi. Il display ha una risoluzione QHD+, un rapporto di aspetto 16:10 e uno spazio colore sRGB al 100%. Per lavorare, questi dispositivi sono facili da vedere grazie alla tecnologia a bassa luce blu certificata Eyesafe.

Lenovo afferma inoltre che è possibile usufruire di funzionalità di ricarica rapida con "ore" di autonomia in più con soli 15 minuti di carica.

Nel frattempo, anche gli IdeaPad Slim 5i e IdeaPad Slim 5 Gen 8 vengono aggiornati con i processori più recenti. Il modello più grande da 16 pollici avrà una risoluzione fino a 2,5K e una risoluzione AAR del 90% e DCI-P3 del 100% per una visione a colori vivaci. Lenovo afferma che possono essere utilizzati all'esterno con una luminosità di 400 nits, ma saranno anche facili da vedere grazie alla certificazione TÜV Rheinland per la bassa luminosità blu.

Gli IdeaPad sono perfetti per la produttività e racchiudono la potenza necessaria per il multi-tasking in un pacchetto elegante, attraente e portatile.

I modelli Lenovo IdeaPad Pro 5i e IdeaPad Pro 5 saranno disponibili da maggio 2023 a partire da 1.500 dollari/ 1399 euro per il modello da 16 pollici. Mentre i modelli Slim partiranno da 649 dollari.

Scritto da Adrian Willings.