(Pocket-lint) - Lenovo potrebbe essere un nome più associato a computer portatili da ufficio, ma ha appena annunciato l'IdeaPad Gaming Chromebook, un computer portatile progettato per offrire ai giocatori un modo per giocare a una tonnellata di giochi dal loro servizio di streaming preferito.

Lenovo afferma che il suo nuovo IdeaPad Gaming Chromebook è costruito pensando a Nvidia GeForce Now, Xbox Cloud Gaming e Amazon Luna. Tra questi tre elementi, i giocatori potranno giocare a più di 1.400 giochi grazie al nuovo software ChromeOS.

I portatili da gioco, per quanto non convenzionali, tendono ad avere bisogno di un paio di cose se vogliono essere presi sul serio. In cima alla lista c'è un display decente: Lenovo ha dotato l'IdeaPad Gaming Chromebook di un display WQXGA 16:10 da 16 pollici che promette una frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

È alimentato da un processore Intel Core i5 o Core i3 e dalla connettività Wi-Fi 6E per garantire uno streaming dei giochi il più veloce possibile. Sono disponibili 8 GB di RAM e opzioni di archiviazione da 128 GB, 256 GB e 512 GB e c'è anche una fotocamera da 1080p per le chiamate Zoom: dopotutto, le ore di gioco vanno guadagnate.

Lenovo ritiene che anche i videogiocatori saranno in grado di trascorrere molte ore di gioco. La batteria inclusa da 71 Wr promette circa 11 ore di gioco con una singola carica, mentre altre caratteristiche degne di nota sono lo slot per schede microSD, le porte USB-C e USB-A e il jack combinato per cuffie e microfono. E sì, trattandosi di un portatile da gioco, non mancano le luci RGB.

Per quanto riguarda i prezzi, il prezzo parte da 599 dollari negli Stati Uniti, ma la disponibilità internazionale non è ancora stata confermata. Per chi si trova negli Stati Uniti, la disponibilità è prevista per questo mese. I lettori internazionali possono dare un'occhiata alla concorrenza di Lenovo: l'Acer Chromebook 516 GE.

Scritto da Oliver Haslam. Modifica di Rik Henderson.