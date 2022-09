Il ThinkPad X1 Fold di Lenovo è stato aggiornato con una dotazione interna più veloce

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Poiché gli smartphone pieghevoli sono ormai relativamente mainstream, è facile dimenticare che la tecnologia che li rende possibili può essere utilizzata anche per altri dispositivi.

Lenovo è un'azienda che sta cercando di adottare questi display pieghevoli e le robuste cerniere nel mercato dei computer portatili, per offrirci un tablet/laptop pieghevole con una varietà di modalità e funzioni diverse.

Con l'ultimo modello ThinkPad X1 Fold per il 2022, annunciato durante l'IFA 2022, l'azienda ha ripreso il concetto originale e lo ha aggiornato con alcune specifiche di alto livello, rendendolo facile da riparare.

Si parte da un grande display OLED flessibile da 16 pollici che consente all'X1 flessibile di ripiegarsi fino a raggiungere le dimensioni di un laptop da 12 pollici molto più piccolo. L'idea è che si possa avere un enorme schermo di laptop nello zaino, senza che occupi molto spazio.

Può essere utilizzato aperto in modalità verticale o orizzontale per adattarsi al programma che si sta eseguendo, oppure può essere piegato ad angolo e utilizzato come una sorta di mini computer portatile, completo di una tastiera fisica opzionale che si aggancia alla parte superiore della metà inferiore.

Il display OLED è luminoso, ricco di contrasti e vibrante, e ha le caratteristiche giuste per supportare anche i contenuti Dolby Vision.

All'interno, tutto è alimentato dal processore Intel Core di 12a generazione U (configurabile fino a Core i7), fino a 32 GB di RAM LPDDR5.

Non ci sono ventole all'interno. Al contrario, Lenovo dissipa il calore utilizzando fogli di grafite e rame, per garantire che non si debba sopportare alcun rumore durante il lavoro.

Lenovo ha dichiarato di aver considerato anche l'impatto ambientale del suo prodotto, offrendo coperture in plastica intrecciata ricavate da bottiglie d'acqua riciclate. Inoltre, possono essere facilmente rimosse per le riparazioni (da parte di riparatori autorizzati).

Lenovo utilizza anche prodotti riciclati o "post consumer" per l'alimentatore e gli altoparlanti dell'X1 Fold e ha persino costruito l'imballaggio per la vendita al dettaglio con bambù e canna da zucchero per renderlo compostabile.

L'ultimo ThinkPad X1 Fold di Lenovo arriverà sul mercato a novembre 2022, con prezzi a partire da 2499 dollari negli Stati Uniti.

Scritto da Cam Bunton.