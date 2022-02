Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Hai voglia di un nuovo laptop da gioco che non ti costerà un braccio e una gamba? È qui che entrano in gioco le macchine IdeaPad aggiornate di Lenovo per il 2022, disponibili in due versioni: l'IdeaPad Gaming 3 con interni AMD, il 3i con opzioni Intel.

Inoltre ci sono due opzioni di dimensioni dello schermo, a 15 e 16 pollici, per soddisfare le tue esigenze. Saranno disponibili diverse opzioni tra cui scegliere, inclusi pannelli con frequenza di aggiornamento più veloce fino a 165 Hz per ottenere quella riproduzione ultra fluida durante il gioco.

Sebbene soprannominata una serie di prodotti entry-level, Lenovo IdeaPad Gaming 3 e 3i sfoggia una grafica discreta Nvidia RTX 3050, con la possibilità di catturare un 3060 nella fascia alta della gamma. Ciò darà ai giochi più influenza quando si tratta di varie attività di rendering.

Entrambi i modelli presentano anche un'etica di design completamente nuova per la serie: ci sono prese d'aria aggiuntive per garantire un migliore raffreddamento (compresi accenti blu dall'aspetto frusciante); il marchio, nel frattempo, è stato ottimizzato, ora con un carattere nuovo e più aerodinamico (c'è anche un logo sottile sulla cresta superiore del coperchio).

Questa volta le porte sono in gran parte nascoste sul retro, dando un aspetto più aerodinamico. Solo due USB-A e un jack per cuffie da 3,5 mm risiedono sui lati in modo da poter comunque collegare facilmente un mouse cablato e le cuffie se lo desideri.

Non è possibile trovare un'illuminazione RGB completa qui, ma la tastiera offre una retroilluminazione - è blu o bianca a seconda della combinazione di colori scelta - per un output semplice ma efficace. C'è anche un tastierino numerico completo, mentre il trackpad è spostato dal centro (probabilmente con grande dolore dei giocatori mancini).

Che suona tutto in modo più ordinato e ordinato rispetto alle precedenti iterazioni. Se disponibile a un prezzo altrettanto ordinato e ordinato, siamo sicuri che i giocatori con un budget vorranno indagare ulteriormente. Ovviamente il prezzo varia molto a seconda della scelta: il modello da 15 pollici parte da $ 929 (AMD) o $ 989,99 (Intel), mentre il modello da 16 pollici parte da $ 1139,99 (AMD) o $ 1489,99 (Intel). Stiamo ancora aspettando i prezzi nel Regno Unito e nell'UE.

Scritto da Mike Lowe.