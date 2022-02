Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Non capita spesso di scrivere di laptop più orientati al business. Ma il ThinkPad X13s Gen 1 è un po' diverso dalla media, essendo il primo che abbiamo visto utilizzare il processore Snapdragon 8Cx Gen 3 di Qualcomm, annunciato a dicembre 2021 allo Snapdragon Tech Summit dell'azienda.

Lenovo (che possiede il marchio ThinkPad) afferma di vedere l'X13S Gen 1 come una categoria completamente nuova per il suo business ThinkPad, con l'obiettivo di un flusso di lavoro in movimento. Questo è un chiaro vantaggio di Snapdragon 8Cx Gen 3: è dotato di un modem super veloce, il che significa che il 5G è disponibile sia su Sub-6GHz che su mmWave, quest'ultimo offre velocità fino a 10 Gbps.

Ovviamente mmWave non è ancora particolarmente diffuso, ma 8Cx Gen 3 beneficia anche del Wi-Fi 6E se hai un router compatibile.

In breve: questo ThinkPad vuole collegarsi alle reti più veloci possibili ovunque tu sia, al lavoro, a casa o quando sei in giro.

Come con qualsiasi prodotto Snapdragon, c'è anche un focus sulla durata della batteria, con l'X13S Gen 1 che si dice offra fino a 28 ore per carica. È circa il doppio di quello che troverai da molte macchine Intel o AMD equivalenti, e anche se potresti scrollarlo di dosso come finzione, i precedenti chipset Snapdragon nei laptop Windows (come il Galaxy Book S di Samsung ) hanno davvero dimostrato il loro valore.

La fotocamera integrata da 5 megapixel integra anche altre tecnologie Qualcomm, utilizzando la soppressione del rumore e l'inquadratura automatica per rendere più solide le videochiamate.

Lenovo è anche particolarmente entusiasta di sottolineare l'uso di materiali riciclati da parte del ThinkPad X13s Gen 1: è costruito con il 90% di alluminio riciclato, ove applicabile, mentre la confezione del prodotto è realizzata con materiale riciclato al 100%.

Anche se gran parte di questo suona alla grande, abbiamo ancora un grande punto interrogativo sul funzionamento dell'handshake di Windows e Qualcomm in Windows 11. Poiché le app EXE non saranno disponibili su questa piattaforma, ad esempio, sarà davvero adatto a un vasta gamma di applicazioni aziendali?

Il ThinkPad X13s sarà disponibile da maggio 2022, a partire da $ 1099 . Non abbiamo notizie sui prezzi nel Regno Unito/UE in questa fase.

Scritto da Mike Lowe.