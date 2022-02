Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Lenovo sta dando il massimo quando si tratta di dispositivi Chromebook al Mobile World Congress 2022 . Oltre al prodotto Duet 2-in-1 di terza generazione, l'azienda ha presentato anche altri due prodotti principali: il Chromebook IdeaPad Flex 5i e il Chromebook IdeaPad Flex 3i.

La vera caratteristica distintiva di entrambi i modelli è l'introduzione di una nuova "cerniera a discesa". Non solo lo schermo di entrambi i prodotti può ruotare di 360 gradi per tutti i tipi di casi d'uso, quando nella classica posizione del laptop più si spinge indietro lo schermo, più la cerniera solleverà l'inclinazione della tastiera per un lavoro più comodo ed ergonomico posizione.

La principale differenza tra i due Chromebook è che il 5i ha un display da 14 pollici, mentre il 3i diventa più grande con un pannello da 15 pollici. Tuttavia, più grande non è necessariamente migliore: il 3i è alimentato dal processore Intel N6000, quindi è un prodotto entry-level, mentre il 5i si appoggia ai processori Intel Core i di 12a generazione, quindi eserciterà molta più potenza.

Il pannello da 14 pollici del Chromebook IdeaPad Flex 5i è presentato in un rapporto 16:10 e la sua risoluzione Full HD assicura che non ci siano lesina sul volume dei pixel per una qualità decente. Lenovo afferma che fornirà anche una luminosità fino a 400 nits, che sebbene non sia il migliore della categoria è un chiaro tentativo di migliorare rispetto al prodotto precedente in questa gamma.

Il touchpad è anche molto più grande rispetto ai modelli precedenti - misura 120 x 75 mm, se ti piacciono i numeri - per un maggiore comfort nell'uso quotidiano.

Il Chromebook IdeaPad Flex 5i inizierà le vendite da giugno 2022, al prezzo di $ 499,99, mentre il Chromebook IdeaPad Flex 3i sarà un po' più conveniente, al prezzo di $ 399,99 e verrà rilasciato un mese prima, a maggio.

Scritto da Mike Lowe.