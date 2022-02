Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Nonostante la loro popolarità, non ci sono molti ottimi prodotti Chromebook sul mercato. Un'eccezione, va detto, è la linea IdeaPad di Lenovo, che è stata rivelata nella sua forma di terza generazione come Chromebook Lenovo IdeaPad Duet 3.

Se hai mai visto il suo predecessore, l'IdeaPad Duet 2, saprai di cosa tratta questo prodotto Chromebook 2 in 1. Tranne che, per l'ultima generazione, ci sono tutta una serie di miglioramenti. Il principale è il display da 11 pollici, che è stato aggiornato per presentare una risoluzione 2K e, poiché è leggermente più grande, significa anche una cornice leggermente inferiore rispetto a prima.

C'è anche un grande cambiamento all'interno: Qualcomm prende le redini questa volta, offrendo il suo processore Snapdragon 7C Gen 2 all'interno. Normalmente ci rabbrividiamo all'idea di Snapdragon all'interno di alcune macchine, perché è piuttosto limitante per i prodotti Windows. Ma, ehi, questo è un Chromebook, quindi sospettiamo che sarà un abbinamento ideale che porterà un discreto potenziale di produttività al sistema operativo di Google, insieme a una durata della batteria ancora maggiore (è una cella da 29 Wh, quindi dovrebbe fornire inning decenti).

Anche la tastiera rimovibile è stata reinventata per la terza generazione, offrendo una corsa dei tasti più profonda (1,4 mm anziché 1,3 mm), inoltre è stata trattata con un rivestimento resistente all'acqua per renderla ancora più durevole. Inoltre la tastiera funge da supporto/copertura per rendere il prodotto più versatile nelle sue forme non laptop e disimpegna anche automaticamente i tasti quando in tali posizioni. Intelligente.

In alto c'è una fotocamera da 5 megapixel all'interno della cornice per assicurarti di ottenere una qualità decente dalle videochiamate.

Tutto sommato, il Chromebook Lenovo IdeaPad Duet 3 suona come un vero e proprio miglioramento rispetto al suo predecessore. Schermo migliore. Scelta ragionevole del processore. Probabile grande longevità. Miglioramenti alla tastiera. Cosa non è da amare?

Il Chromebook IdeaPad Duet 3 sarà disponibile da maggio 2022, con un prezzo richiesto di $ 399,99 . Non abbiamo notizie sui prezzi nel Regno Unito/UE in questa fase. Quel prezzo potrebbe benissimo rendere Lenovo il re dei Chromebook 2-in-1.

Scritto da Mike Lowe.