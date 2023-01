I futuri Chromebook e laptop economici saranno dotati di processori Intel serie N

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Durante il CES di quest'anno Intel ha presentato una serie di novità, tra cui una nuova linea di processori di 13a generazione e aggiornamenti dello standard Intel Evo.

Ora l'azienda presenta anche i nuovi processori della serie N di Intel. Questi sono caratterizzati da un'architettura Intel Gracemont progettata per processori entry-level e convenienti, destinati a essere utilizzati sia nei laptop Windows economici che nei futuri Chromebook.

Le varianti principali sono due: il processore Intel N200 (quattro core) e l'Intel Core i3-N305 (otto core). Quest'ultimo promette le migliori prestazioni tra i due e un salto significativo rispetto all'Intel Pentium Silver N6000.

Sebbene questi processori siano stati progettati per macchine economiche, ciò non significa che non siano in grado di offrire anche funzioni di alto livello. Intel ha dichiarato che la serie N includerà diverse caratteristiche e specifiche che soddisfano l'utente. Tra queste, la connettività migliore della categoria grazie alla tecnologia Wi-Fi 6E.

Inoltre, promette "incredibili videoconferenze" grazie all'unità di elaborazione delle immagini (IPU) integrata e al supporto per le telecamere MIPI. Con queste CPU avrete anche il vantaggio della soppressione dinamica del rumore per il vostro microfono. La serie N è dotata della tecnologia Gaussian Neural Accelerator (GNA) 3.0 che utilizza l'intelligenza artificiale per eliminare i comuni rumori di fondo. Così, ad esempio, l'abbaiare di un cane o il rumore del traffico non rovineranno la qualità delle vostre videochiamate.

I processori Intel serie N sono anche efficienti dal punto di vista energetico e promettono una durata della batteria fino a 10 ore per la riproduzione di video HD senza bisogno di ricaricare. Grazie alle porte HDMI 2.0b e DisplayPort 1.4, Intel afferma che è possibile collegare fino a tre display esterni e trasmettere filmati 4K al televisore.

Altri punti di forza sono il supporto per RAM DDR4 e DDR5, fino a otto connessioni USB 2 e quattro USB 3, Bluetooth 5.2 e decodifica AV1.

Nel 2023 saranno disponibili oltre 50 diversi computer portatili dotati di questi processori, con progetti di HP, Acer, Dell, Lenovo, Asus e altri ancora.

Scritto da Adrian Willings.