Le ultime CPU desktop di 13a generazione di Intel sono ora più efficienti dal punto di vista energetico

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Intel sta ampliando la sua gamma di processori desktop di 13a generazione con nuove CPU che offrono prestazioni eccellenti in modo più efficiente dal punto di vista energetico.

L'azienda ha annunciato l'ampliamento della gamma con 15 nuove SKU per desktop delle sue CPU di 13a generazione. Questi processori includono core dalle prestazioni più elevate e un numero doppio di core efficienti. Con una gamma più ampia di core e thread count disponibili per l'intera famiglia.

Ciò significa velocità di clock fino a 5,8 GHz, ma anche fino a 24 core e 32 thread, oltre a una cache L2 più ampia (2 MB per core P e 4 MB per core E). Ciò consente di ottenere il 34% in più di prestazioni multi-thread, ma anche in modo più efficiente. Il miglioramento del 34% si ottiene rispetto alla CPU Core i9-12900 con la stessa potenza, ma la gamma più recente può funzionare anche con meno energia.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Intel presenta processori con un TDP (Thermal Design Power) inferiore, CPU da 65 e 35 watt che offrono prestazioni più efficienti in tutta la gamma. Ha inoltre collaborato con Microsoft per migliorare Intel Thread Director, che ora è in grado di gestire le attività in background in modo più efficiente. In questo modo sarà più facile distinguere tra le applicazioni importanti e quelle in background sul computer, per un'esperienza complessiva migliore.

Perché la tecnologia DLSS di Nvidia è perfetta per prestazioni ed efficienza maggiori Di Pocket-lint International Promotion · 10 Maggio 2022 Questo sistema rivoluzionario è stato una spinta enorme per i giocatori.

Queste CPU a basso wattaggio sono ideali anche per le build economiche e di valore. Funzionano con RAM DDR4 per ridurre i costi, ma anche con nuove tecnologie come Bluetooth LE per una maggiore efficienza energetica. Ora è disponibile un'ampia gamma di CPU per desktop di Intel. Sia che si cerchi un'ammiraglia all'avanguardia o qualcosa di più efficiente e conveniente.

Scritto da Adrian Willings.