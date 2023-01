Intel rivela le CPU mobili di 13a generazione, tra cui il primo processore a 24 core per computer portatili

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Intel ha presentato oggi la sua ultima generazione di CPU per computer portatili, tra cui quelli che dichiara essere i processori mobili più veloci di sempre.

Questi nuovi processori utilizzano la stessa logica di progettazione big.LITTLE di prima, con un mix di core per le prestazioni e core per l'efficienza per la migliore esperienza possibile.

Le CPU sono disponibili in diverse varianti, tra cui i processori HX, di fascia alta e dalle prestazioni estreme, i processori della serie H, sottili e di livello enthusiast, la serie P, destinata ai computer portatili sottili e leggeri, e la serie U, per i computer moderni e leggeri.

Il processore di punta di questa linea è l'Intel Core i9-13950HX, che secondo l'azienda è il più veloce processore mobile disponibile, con un clock fino a 5,6GHz. È il primo processore mobile a 24 core, con otto core per le prestazioni e 16 core per l'efficienza.

Come le precedenti CPU di 12a generazione, questi nuovi modelli includeranno il supporto per RAM DDR5, PCIe gen 5, Thunderbolt 4 (USB 3.2 a 20Gb/s e fino a due monitor 4K 60Hz tramite DisplayPort 2.1), Bluetooth LE e Intel Wi-Fi 6E. Sul Core i9-13950HX, il supporto include fino a 128 GB di RAM, con supporto di memoria sia per DDR4 che per DDR5, oltre all'overclocking dinamico tramite XMP 3.0.

Intel dichiara vari miglioramenti delle prestazioni per queste CPU di 13a generazione, con un miglioramento del 79% delle prestazioni di Blender, del 24% di Autodesk, del 15% di After Effects e altro ancora.

Per quanto riguarda i giochi, l'i9-13950HX ha un aumento del 12% degli FPS medi rispetto all'i9-12900HX in vari titoli moderni, tra cui Forza Horizon 5, F1 22, Call of Duty: Modern Warfare 2, Marvel's Guardians of the Galaxy e altri ancora.

I processori di 13a generazione hanno anche migliorato le capacità multi-tasking, rendendoli ideali per lo sviluppo di giochi, la riproduzione e l'editing di video 8K con HEVC 422 e altro ancora. Intel afferma che è possibile registrare e trasmettere con la preimpostazione x264 "Slower", con un minor numero di fotogrammi saltati e un'esperienza più fluida.

Oltre alle CPU HX, i processori della serie H, della serie P e della serie U alimenteranno nel 2023 250 progetti di computer portatili di aziende del calibro di Dell, HP, Lenovo, MSI, Acer, Razer e altre ancora. Queste altre varianti avranno fino a 14 core, con sei core per le prestazioni e otto core per l'efficienza.

Questi laptop di 13a generazione includeranno anche la grafica Intel Iris Xe con caratteristiche che includono "endurance gaming" per un'esperienza di gioco senza problemi con la batteria. Anche il Super Sampling XeSS di Intel promette di aumentare le prestazioni, insieme al controllo Intel Arc per gestire la grafica con facilità.

Scritto da Adrian Willings.